Ciutacu, atac dur la adresa ministrului Apărării: Orice ieșire publică a lui Moșteanu e un adevărat spectacol

Ciutacu, atac dur la adresa ministrului Apărării: Orice ieșire publică a lui Moșteanu e un adevărat spectacolSursă foto: Captură de ecran Youtube
Jurnalistul Victor Ciutacu l-a criticat ferm pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce acesta a dezvăluit că nu a efectuat serviciul militar. Jurnalistul de la România TV a explicat că Moșteanu a reușit să evite serviciul pe baza unei scutiri medicale.

Victor Ciutacu despre impostura lui Ionuț Mușteanu

Prezentatorul emisiunii „Punctul culminant” de la România TV, Victor Ciutacu, a vorbit despre impostura ministrului Apărării, care nu a făcut serviciul militar. Jurnalistul a criticat public lipsa unei dovezi clare privind absolvirea unei facultăți de către ministru, după ce acesta a recunoscut că nu a efectuat serviciul militar.

„Domnu’ Moșteanu, mă scuzați că vă deranjez în timpu’ la programu’ de servit patria, puteți să prezentați o dovadă palpabilă — diplomă, adeverință, chitanță de mână — a faptului că ați absolvit o instituție de învățământ superior? Ar fi păcat să lăsați impresia că sunteți singurul neterminat dintr-un partid de intelectuali școliți superior. Până și Magicianul ne-a arătat un bon de casă de la Viena…” a scris acesta într-o postare de pe Facebook.

Ciutacu a remarcat că Moșteanu încearcă să adopte o atitudine marțială, însă comportamentul său rămâne inadecvat. Jurnalistul a subliniat justificările neconvingătoare prezentate de ministru în legătură cu neefectuarea serviciului militar.

Moșteanu ar fi scăpat de serviciul militar datorită unei scutiri medicale

Moșteanu a oferit explicații contradictorii privind serviciul militar și parcursul său universitar, astfel încât acesta a explicat  nu a purtat uniforma nici măcar pentru verificarea adecvării acesteia. Moșteanu a evitat încorporarea pe baza unei scutiri medicale, nu prin înscrierea la facultate.

Ionuț Moșteanu

Ionuț Moșteanu. Sursă foto: gov.ro

Victor Ciutacu a explicat că, la acea vreme, admiterea la Politehnică era dificilă, în special la Automatică, iar faptul că medicii l-au ținut acasă nu reprezenta o rușine. Jurnalistul a menționat că Moșteanu ar fi avut platfus în copilărie, care s-a vindecat ulterior, iar activitățile sale ulterioare, precum munca la recepția sălii de bowling sau deplasările cu trotineta, nu reprezintă un motiv pentru a evita serviciul militar.

Victor Ciutacu despre tensiunile de la graniță

Victor Ciutacu a vorbit asupra contextului tensionat de la graniță, menționând că activitățile rusești cu drone survolează teritoriul național, în timp ce ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, este responsabil de coordonarea apărării.

Jurnalistul a subliniat discrepanța dintre poziția oficială a ministrului și modul în care acesta gestionează comunicarea publică. Ciutacu a remarcat că intervențiile publice ale ministrului, inclusiv declarațiile transmise prin RO-ALERT și amenințările formulate, pot fi percepute ca gesturi inadecvate în contextul unui moment de importanță strategică.

