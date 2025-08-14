Actualitate Ciolacu își laudă activitatea la Palatul Victoria







Fostul premier Marcel Ciolacu susține că România poate evita recesiunea dacă menține ritmul investițiilor, în special în infrastructură.

După ce a lăsat România cu un deficit enorm, fostul premier susține acum că măsurile de corecție a deficitului bugetar pe care guvernările sale l-au produs ar încetini dezvoltarea țării.

„Dacă vrem ca România să nu intre în recesiune, trebuie să mizăm tot pe investiții. Investițiile în infrastructura mare, dar și cele din Programul Anghel Saligny trebuie să continue, pentru a crea efecte de multiplicare și a mări potențialul economiei românești. Doar prin măsuri de austeritate oarbă nu ajungem nicăieri. România are nevoie de dezvoltare”, a susținut fostul premier.

Mesajul fostului premier a fost transmis după ce Institutul Național de Statistică (INS) a confirmat că economia României este în continuare în creștere.

„Cifrele oficiale arată că economia României a rezistat bine, rămânând pe o traiectorie de creștere economică. România nu a intrat în recesiune și asta este o veste foarte bună pentru economie”, a mai susținut Ciolacu.

Fostul premier mai susține că, potrivit Eurostat, zece țări din Uniunea Europeană, Germania, Austria, Olanda, Irlanda, Finlanda, Suedia, Ungaria, Malta, Estonia și Letonia, ar fi avut scăderi economice în ultimii doi ani.

Ciolacu mai spune că, în 2024, România ar fi atins 78% din media Uniunii Europene în ceea ce privește convergența reală, calculată pe baza PIB-ului pe locuitor la paritatea puterii de cumpărare.

Fostul premier susține că aceste rezultate, făcute prin creșterea catastrofală a deficitului bugetar, majorare care a dus la actualele creșteri de taxe și impozite, s-ar datora unui model economic bazat pe investiții publice masive, finanțate din bugetul de stat și din fonduri europene.

El mai susține că ar fi făcut cele mai mari investiții publice din istoria României, de peste 54 de miliarde de euro,.