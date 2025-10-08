Ciolacu, despre scandalul alegerilor: Dacă nu se anulau, Nicușor Dan rămânea primar

Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, referindu-se la afirmațiile ministrului de Externe Oana Țoiu despre anularea alegerilor, că nu întețele la ce se referă exact. „O deranjează că e dl Nicușor Dan președinte? Că dacă nu se anulau alegerile rămânea primar al Bucureștiului?” a spus acesta, ironic, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”.

Fostul premier a afirmat că întâlnirea ministrului de Externe cu senatorul Marco Rubio reprezintă un pas important. „În primul rând, este un lucru extraordinar că ministrul de Externe are o întâlnire cu senatorul Marco Rubio. Și eu m-am văzut cu el și ați văzut ce repede s-au mișcat lucrurile în ceea ce privește Visa Waiver și Schengen. Sunt ferm convins că vom reuși”, a spus acesta.

Fostul lider al PSD a avut un ton ironic atunci când a comentat acuzațiile Oanei Țoiu legate de anularea alegerilor.

Marcel Ciolacu a afirmat că au fost trimise prea multe informații eronate despre România către Administrația Trump, iar, în acest context, Casa Albă a luat măsuri.

„Au venit mult prea multe informații (către Administația Trump) de la români: Doamne, ce nenorociri se întâmplă acolo, negândindu-se că adminsitarția SUA este serioasă și care va lua măsuri împotriva propriile tale țări pentru că tu nu gândești și nu discerni când duci anumite informații. Cineva din interior a distorsionat imaginea despre România”, a spus fostul premier.

Întrebat dacă mai există astăzi o relație cu Statele Unite, Marcel Ciolacu a răspuns: categoric.

„Dacă schimbăm și amabasadorul o să avem și niște relații mai bune. E și expirat. Să plece odată acasă că numai nenorociri a făcut”, a mai adăugat acesta.