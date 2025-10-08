Ciolacu, despre scandalul alegerilor: Dacă nu se anulau, Nicușor Dan rămânea primar
Fostul premier Marcel Ciolacu a declarat, referindu-se la afirmațiile ministrului de Externe Oana Țoiu despre anularea alegerilor, că nu întețele la ce se referă exact. „O deranjează că e dl Nicușor Dan președinte? Că dacă nu se anulau alegerile rămânea primar al Bucureștiului?” a spus acesta, ironic, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”.
Întâlnirea ministrului de Externe cu Rubio, un pas important
Fostul premier a afirmat că întâlnirea ministrului de Externe cu senatorul Marco Rubio reprezintă un pas important. „În primul rând, este un lucru extraordinar că ministrul de Externe are o întâlnire cu senatorul Marco Rubio. Și eu m-am văzut cu el și ați văzut ce repede s-au mișcat lucrurile în ceea ce privește Visa Waiver și Schengen. Sunt ferm convins că vom reuși”, a spus acesta.
Fostul lider al PSD a avut un ton ironic atunci când a comentat acuzațiile Oanei Țoiu legate de anularea alegerilor.
„Eu am reușit să nu mai avem vize… O deranjează că e dl Nicușor Dan președinte? Că dacă nu se anulau alegerile rămânea primar al Bucureștiului? Încerc și eu să aflu la ce se referea doamna Țoiu mai exact”, a mai spus acesta.
Fostul premier: „Cineva din interior a distorsionat imaginea despre România”
Marcel Ciolacu a afirmat că au fost trimise prea multe informații eronate despre România către Administrația Trump, iar, în acest context, Casa Albă a luat măsuri.
„Au venit mult prea multe informații (către Administația Trump) de la români: Doamne, ce nenorociri se întâmplă acolo, negândindu-se că adminsitarția SUA este serioasă și care va lua măsuri împotriva propriile tale țări pentru că tu nu gândești și nu discerni când duci anumite informații. Cineva din interior a distorsionat imaginea despre România”, a spus fostul premier.
Cum s-ar putea îmbunătății relația dintre România și SUA, din perspectiva lui Ciolacu
Întrebat dacă mai există astăzi o relație cu Statele Unite, Marcel Ciolacu a răspuns: categoric.
„Dacă schimbăm și amabasadorul o să avem și niște relații mai bune. E și expirat. Să plece odată acasă că numai nenorociri a făcut”, a mai adăugat acesta.
Daca nu ai fi facut tu, javra politica mafioata, din Romania un stat esuat, nu am fi avut aceste masuri draconice initiate de domnul Bolojan. Iar domnul Dan ar fi fost presedintele unui stat cat de cat functional !
