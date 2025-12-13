Ciocolata caldă, răsfățul dulce care ascunde riscuri pentru sănătate. Explicațiile unui chirurg ortoped

Ciocolata caldă este una dintre băuturile preferate în sezonul rece, apreciată pentru gustul reconfortant și efectul relaxant. Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că un consum excesiv poate avea consecințe mai puțin cunoscute asupra sănătății sistemului osos, avertizează un chirurg ortoped, potrivit Fox News.

Anumite tipuri de ciocolată caldă, în special cele din comerț, conțin cantități mari de zahăr și aditivi care pot influența negativ absorbția calciului în organism. În timp, acest dezechilibru poate contribui la slăbirea structurii osoase, mai ales în rândul persoanelor care nu au o alimentație echilibrată.

Ciocolata caldă îndulcită, chiar și atunci când este preparată cu lapte, ar putea avea efecte negative asupra sănătății oaselor din cauza cantității mari de zahăr, avertizează specialiștii în ortopedie.

Deși un pahar de lapte furnizează aproximativ 300 de miligrame de calciu, adică doar un sfert din necesarul zilnic recomandat adulților, situat între 1.000 și 1.200 de miligrame, multe sortimente de cacao fierbinte ajung să conțină între 20 și 60 de grame de zahăr.

Această cantitate depășește de peste două ori zahărul dintr-o tabletă obișnuită de ciocolată și se apropie sau chiar trece peste limita zilnică indicată de Asociația Americană a Inimii.

Specialiștii spun că un consum ocazional nu reprezintă neapărat un risc pentru toată lumea. Totuși, porțiile mari și consumul frecvent pot anula beneficiile nutrienților esențiali pentru oase și pot favoriza, în timp, pierderea densității osoase.

De asemenea, alimentația și băuturile consumate zilnic pot avea un impact direct asupra sănătății oaselor, uneori contribuind chiar la slăbirea acestora.

„Sănătatea sistemului osos este influențată de numeroși factori, inclusiv de alimentație și de băuturile pe care le consumăm. Laptele, în special, joacă un rol important datorită conținutului ridicat de calciu”, a explicat pentru publicația Parade dr. Jeremy Smith, chirurg ortoped la Institutul Ortopedic Hoag din California.

Deși laptele este recunoscut drept o sursă importantă de calciu, el nu este singurul aliat al sistemului osos. Brânzeturile, iaurtul, peștele la conservă cu tot cu oase, precum și legumele verzi cum ar fi broccoli sau kale, contribuie semnificativ la aportul de calciu. La acestea se adaugă fasolea, nucile, semințele și produsele din soia, potrivit nutriționistei Robin DeCicco.

În schimb, ciocolata caldă nu ar trebui privită ca o soluție pentru întărirea oaselor. „Ciocolata caldă nu este o sursă eficientă de calciu”, avertizează DeCicco, recomandând consumul altor alimente bogate în acest mineral. Pentru cei care poftesc la o băutură dulce și caldă, specialista sugerează prepararea unei variante de casă, folosind ingrediente mai sănătoase.

Mai mult, un studiu publicat în 2018 arată că un aport ridicat de zahăr poate crește riscul de osteoporoză. Consumul excesiv favorizează eliminarea prin urină a calciului și magneziului, minerale esențiale pentru menținerea rezistenței osoase, a mai explicat nutriționista.

O alimentație pe termen lung dominată de zahăr, sare și produse ultraprocesate poate submina treptat sănătatea oaselor. Specialiștii atrag atenția că un consum excesiv de zahăr afectează capacitatea organismului de a asimila calciul, un mineral esențial pentru menținerea rezistenței osoase.

În plus, zahărul favorizează inflamația din organism, un proces care dereglează mecanismul natural de refacere și regenerare a oaselor. Dr. Pamela Mehta, chirurg ortoped și fondatoarea Resilience Orthopedics din California, explică faptul că acest ciclu de remodelare osoasă este vital pentru păstrarea densității și a forței structurii osoase.

Cercetările arată că inflamația cronică, aportul ridicat de zahăr, înaintarea în vârstă, dar și nivelurile scăzute de calciu și vitamina D pot perturba acest echilibru delicat, accelerând degradarea oaselor.

Problemele apar atunci când zahărul, în special cel din băuturile îndulcite, devine o constantă în alimentație. Astfel de diete sunt asociate cu o densitate osoasă mai scăzută, o vindecare mai lentă după accidentări și un deficit de nutrienți cheie, precum calciul și vitamina D, factori care, în timp, pot grăbi pierderea masei osoase, avertizează Dr. Mehta.

Dacă alimentația este, în general, una echilibrată și săracă în zahăr, specialiștii spun că savurarea ocazională a unei ciocolate calde nu ar trebui să ridice probleme serioase de sănătate.

Medicii subliniază că există alternative mai sănătoase pentru cei care nu vor să renunțe la acest obicei. Preparată acasă din cacao neîndulcită și îndulcitori naturali, ciocolata caldă poate deveni o băutură cu beneficii nutriționale reale. Astfel, consumatorii pot obține aport de calciu și antioxidanți, evitând în același timp cantitățile mari de zahăr din variantele comerciale.

Experții atrag atenția că nu este vorba despre restricții drastice, ci despre alegeri inteligente, iar ajustarea rețetei poate face diferența dintre un răsfăț nociv și unul echilibrat.

Studiile indică faptul că flavanolii din cacao contribuie la reducerea inflamațiilor, susțin sănătatea inimii și a vaselor de sânge, îmbunătățesc circulația și pot ajuta la menținerea nivelului optim al glicemiei. De asemenea, acești compuși sunt asociați cu stimularea memoriei și a funcțiilor cognitive.