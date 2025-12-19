Cine va moșteni, de fapt, averea Rodicăi Stănoiu. Ultima dorință a fostului ministru

Averea fostului ministru Rodica Stănoiu a fost împărțită printr-un testament oficial, iar Marius Calotă, presupusul partener de viață, se află în centrul atenției. Documentul arată că fostul ministru i-a lăsat acestuia bunuri importante, în timp ce ceilalți moștenitori primesc doar cote-părți din fonduri și investiții.

Potrivit testamentului, Marius Calotă va primi în proprietate:

Casa din Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu toate obiectele mobile din interior: tablouri, tapiserii, mobilier, cristale și alte bunuri de valoare;

Casa din orașul Năvodari, cu tot ce se află în imobil la momentul decesului;

Locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou, locul 12;

Două mașini: Toyota Yaris Hibrid, 2020, și Volkswagen Touareg, 2007;

Cota de 5% din depozitele bancare, titluri de stat și fonduri de investiții aflate în proprietatea Rodicăi Stănoiu.

Restul legatarilor, printre care Ștefan Mirela, Conescu Călin-Laurențiu, Conescu Radu-Călin, Candidatu Marinel-George, Candidatu Alin-Mihai, Neagoe Daniela-Irina, Andrei Danciu Alejandro Nicolas și Ionescu Adriana, vor beneficia doar de cote-părți din fondurile bănești și investițiile fostului ministru. Cea mai mare cotă revine Adrianei Ionescu din Filiași, potrivit Gândul.

Rodica Stănoiu a dispus ca urna sa să fie înmormântată alături de părinți în Cimitirul Izvorul Nou, iar cripta să fie complet închisă. În același testament, ea a dorit ca o parte din cenușa soțului să fie răspândită în Marea Mediterană, zona Nisa, Franța.

Executori testamentari au fost desemnați Marius Calotă și Ștefan Mirela, nepoata de văr a fostului ministru. Testamentul precizează că reprezintă „ultima mea voință și îmi exprim consimțământul pentru încheierea acestuia în mod liber, serios și în cunoștință de cauză”.

Marius Calotă deține momentan documentul și nu l-a prezentat celorlalți moștenitori. Procurorii verifică autenticitatea testamentului și dacă există vreo suspiciune de falsificare. În noiembrie, Rodica Stănoiu a efectuat o examinare psihiatrică la Serviciul de Medicină Legală Ilfov, pentru a demonstra că deciziile sale erau luate cu discernământ, aspect care va fi analizat în ancheta în curs.