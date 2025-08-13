Social Cine este românul care a murit într-un incendiu de vegetație la Madrid în timp ce încerca să salveze un bătrân







Românul stabilit în Spania de aproape 20 de ani, a murit într-un incendiu de proporții care a izbucnit în localitatea Tres Cantos, situată la nord de Madrid. Incendiul a cuprins zeci de hectare într-un interval foarte scurt, propagându-se rapid din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile: temperaturi de peste 30 de grade Celsius, umiditate scăzută și vânt puternic.

Românul, care lucra ca mecanic auto și deținea o firmă de transport, se afla în apropierea unei ferme de cai, unde obișnuia să ajute ocazional. Potrivit relatărilor din presa locală, în momentul izbucnirii incendiului, acesta a încercat să salveze animalele din grajduri și să-l ajute pe proprietarul fermei, un bărbat de 83 de ani.

În urma intervenției sale, românul a suferit arsuri pe 98% din suprafața corpului și a fost afectat grav la nivel pulmonar. A fost transportat de urgență cu un elicopter al Gărzii Civile la Spitalul La Paz din Madrid, însă, din cauza rănilor foarte grave, medicii nu i-au mai putut salva viața.

Primarul orașului Tres Cantos, Jesús Moreno, a transmis un mesaj în care a precizat că starea victimei era extrem de critică în momentul transferului la spital și și-a exprimat regretul pentru decesul acestuia.

De asemenea, președinta regiunii Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a transmis condoleanțe și a mulțumit echipelor de intervenție. Premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a exprimat la rândul său regretul pentru tragedie și a reiterat necesitatea intensificării măsurilor de prevenire a incendiilor.

Mircea Spiridon, cetățean român în vârstă de 50 de ani, stabilit în Spania de aproape 20 de ani, era mecanic de profesie și antreprenor în domeniul transporturilor. Românul locuia în Tres Cantos, oraș unde emigrase împreună cu familia sa, în căutarea unui trai mai bun.

Mircea era căsătorit și avea doi copii, în vârstă de 14 și 18 ani. Potrivit celor care-l cunoșteau, se afla în apropierea unui centru de echitație în momentul declanșării incendiului, încercând să salveze viețile unui bărbat de 83 de ani – proprietarul grajdurilor – și ale cailor aflați în adăpost.

Din nefericire, gestul său de curaj i-a fost fatal. Aproximativ douăzeci de cai au murit în incendiu, iar grajdurile au fost complet distruse.

Comunitatea din Tres Cantos este profund afectată de pierderea sa. Potrivit Emiliei Cieudeu, președinta asociației Rumanos Unidos, Spiridon era cunoscut pentru implicarea sa în viața comunității și disponibilitatea de a ajuta. „Era o persoană care ajuta pe toată lumea în Tres Cantos”, a declarat aceasta.

În prezent, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele izbucnirii incendiului și pentru a verifica dacă pot fi identificate eventuale responsabilități legale, informează abc.es/espana.