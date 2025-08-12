Social Mama copiilor români care au murit în accidentul din Spania. „Mă omoară gândul”







Pe 27 iulie, Bogdan și Noemi Troia și-au văzut pentru ultima dată cei trei copii. Stabiliți de mai mulți ani în Spania, cei doi se aflau lângă localitatea Sisante, în provincia Cuenca, când a avut loc un accident grav în care micuții au murit. Familia se îndrepta spre biserică, iar mașina lor s-a lovit frontal de un alt autoturism.

Accidentul a avut loc după ce mașina condusă de Bogdan Troia a intrat pe contrasens. Potrivit publicației El Pais, bărbatul ar fi fost orbit de soare și nu a mai reușit să mențină direcția.

Cei trei copii ai săi, o fetiță de 4 ani, un băiețel de 2 ani și un bebeluș de 8 luni, au murit pe loc.

Părinții au fost transportați în stare gravă la spital. În celălalt autoturism se aflau patru persoane, dintre care două, în vârstă de 32 și 48 de ani, au murit.

Bogdan, în vârstă de 29 de ani, și Noemi, de 26 de ani, nu au știut timp de câteva zile că cei trei copii ai lor au murit. Un psiholog a așteptat momentul în care starea celor doi s-a stabilizat pentru a le da vestea și pentru a-i sprijini în fața tragediei.

La înmormântarea celor trei copii, părinții au venit în scaune cu rotile. Pe TikTok au apărut mai multe înregistrări de la ceremonie, care au strâns numeroase reacții din partea românilor.

Îmbrăcați în tricouri albe cu mesajul „Volar Alto (Zboară sus)… Rebeca, Saul și Emanuel”, părinții, copleșiți de durere, și-au luat rămas-bun de la cei trei copii.

La peste două săptămâni de la accident, Noemi a postat pe rețelele de socializare un videoclip cu cei trei copii, însoțit de un mesaj emoționant.

„Cu acest video vreau să rămâneți amintiți. Niște copii veseli, fericiți, iubiți. Eu știu că sunteți niște îngerași, dar mă doare gândul că nu o să vă mai văd niciodată (...) . Mă omoară gândul că nu o să vă mai am lângă mine. Am rămas singură, fără alinare. Voi ați fost dorința mea cea mai mare”, este o parte din mesajul postat de aceasta.

În utlima parte a mesajului, femeia a scris: „Totul s-a spulberat, totul nu mai are sens, golul acesta nu îl umple nimeni, nu am alinare de la nimeni”.