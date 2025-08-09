Social

Trafic blocat lângă București după un accident cu cinci răniți, între care trei copii

Trafic blocat lângă București după un accident cu cinci răniți, între care trei copiiPoliția. Sursa foto: arhiva EVZ
Un accident rutier grav a avut loc sâmbătă seară pe Centura Bucureștiului, în zona localității Glina, județul Ilfov. În coliziune au fost implicate două autoturisme, iar în urma impactului violent, cinci persoane au fost rănite.

Accident grav pe Centura Bucureștiului

 Dintre acestea, trei sunt copii, iar două sunt adulți. Toți cei cinci răniți au fost transportați de urgență la spital pentru a primi îngrijiri medicale, iar autoritățile au activat proceduri de urgență pentru gestionarea accidentului. Circulația pe Centura Bucureștiului a fost blocată imediat pe ambele sensuri de mers, pentru a permite intervenția echipajelor de urgență și pentru a asigura siguranța celor aflați la locul incidentului.

Trafic blocat pe Centura Bucureștiului după accidentul de la Glina

În urma accidentului, traficul rutier a fost complet oprit pe ambele sensuri de mers ale Centurii Bucureștiului. Autoritățile au intervenit prompt pentru a dirija circulația, iar aceasta se va desfășura pe un singur fir, alternativ, până la finalizarea cercetării la fața locului și remedierea situației.

Centrul Infotrafic al Poliției Române a informat că se estimează ca traficul să fie reluat în jurul orei 20:00, în funcție de evoluția lucrărilor de curățare a drumului și înlăturarea vehiculelor implicate în accident. În acest interval, șoferii sunt sfătuiți să rămână atenți și să respecte indicațiile polițiștilor pentru a evita blocajele suplimentare și pentru a asigura un flux mai rapid al traficului.

Detalii despre accidentul rutier de la Glina: victime transportate la spital

Accidentul a avut loc pe DN Centura București, în zona localității Glina, județul Ilfov, o zonă cunoscută pentru traficul intens în orele de vârf. Potrivit informațiilor transmise de Poliția Română, impactul dintre cele două autoturisme a fost destul de puternic, iar cinci persoane au fost rănite grav.

 În prezent, autoritățile lucrează pentru a stabili cauza exactă a accidentului și a preveni alte incidente. Până la remedierea completă a situației, traficul pe Centura Bucureștiului va fi monitorizat îndeaproape, iar polițiștii sunt la fața locului pentru a organiza circulația, scrie news.

