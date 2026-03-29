Cine este generalul Muhoozi Kainerugaba și de ce este important în contextul conflictului din Orientul Mijlociu

Generalul Muhoozi Kainerugaba, șeful forțelor armate din Uganda, a stârnit reacții internaționale după o serie de declarații publicate pe rețelele sociale, în care a indicat că țara sa ar putea interveni militar de partea Israel în contextul tensiunilor cu Iran, potrivit Fox News.

Mesajele sale, distribuite pe platforma X, au devenit virale în cursul acestei săptămâni.

Generalul, care este și fiul președintelui Yoweri Museveni și este considerat un posibil succesor al acestuia, a publicat mai multe mesaje în sprijinul Israelului, invocând inclusiv argumente religioase și istorice.

Într-una dintre postările sale, Muhoozi Kainerugaba a afirmat: „Noi susținem Israelul pentru că suntem creștini”. Într-un alt mesaj, acesta a adăugat: „Uganda este Davidul care a fost uitat și neglijat de lume. Vom învinge uriașul, Goliat”.

Seria de declarații a început cu un apel la încetarea conflictului din Orientul Mijlociu, însă însoțit de un avertisment explicit: „Vrem ca războiul din Orientul Mijlociu să se încheie acum. Lumea este obosită de el. Dar orice discuție despre distrugerea sau înfrângerea Israelului ne va aduce în război. De partea Israelului!”.

Aceste afirmații au atras atenția asupra poziției oficiale a Ugandei, în condițiile în care declarațiile nu au fost însoțite de un anunț formal al guvernului.

Muhoozi Kainerugaba este una dintre cele mai influente figuri militare și politice din Uganda contemporană, fiind perceput atât ca lider al armatei, cât și ca potențial continuator al actualei conduceri de stat.

Născut în 1974, el este fiul președintelui Yoweri Museveni, aflat la putere de mai multe decenii, ceea ce i-a conferit o vizibilitate sporită în spațiul public și în structurile de putere.

Kainerugaba a urmat programe de instruire militară în instituții internaționale, inclusiv în Statele Unite și Regatul Unit, acumulând experiență în domenii precum comandă, strategie și operațiuni speciale.

De-a lungul carierei, el a ocupat poziții cheie în cadrul Uganda People's Defence Force (UPDF), inclusiv conducerea unor unități de elită responsabile cu securitatea prezidențială.

This is a sneak peek of the 'Yoni' statue that will soon be unveiled at Entebbe International Airport. Godbless Uganda and Israel. pic.twitter.com/vGXStZvydo — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 26, 2026

Ascensiunea sa rapidă în ierarhia militară a fost frecvent analizată în contextul relației sale de familie cu președintele, însă autoritățile ugandeze au subliniat constant pregătirea sa profesională.

În ultimii ani, Kainerugaba a devenit tot mai activ în spațiul public, în special pe rețelele sociale, unde abordează subiecte de politică internă și internațională.

Declarațiile sale sunt atent urmărite, fiind considerate indicii privind direcțiile strategice ale Ugandei. În același timp, numele său este frecvent menționat în discuțiile despre succesiunea la conducerea statului, fără a exista însă o confirmare oficială în acest sens.

Potrivit datelor furnizate de Ministerul Apărării, armata ugandeză numără aproximativ 45.000 de militari activi în cadrul Uganda People's Defence Force (UPDF), la care se adaugă circa 35.000 de rezerviști.

Dotarea include aproximativ 240 de tancuri și peste 1.000 de vehicule blindate.

Uganda este deja implicată în mai multe operațiuni militare în regiune. Trupele sale participă la misiuni ale Uniunii Africane împotriva grupării islamiste al-Shabab în Somalia.

We want the war in the Middle East to end now. The world is tired of it. But any talk of destroying or defeating Israel will bring us into the war. On the side of Israel! — Muhoozi Kainerugaba (@mkainerugaba) March 25, 2026

De asemenea, armata ugandeză este activă în estul Republicii Democrate Congo, unde combate gruparea ADF, afiliată organizației Stat Islamic.

Deși Iranul nu este cunoscut pentru interese directe în Uganda, au existat acuzații privind activități indirecte în țările vecine, precum Kenya și Tanzania. Acestea includ presupuse rețele de contrabandă și inițiative diplomatice și economice controversate în regiune.

Uganda, deși nu are ieșire la mare, monitorizează cu atenție posibilele intenții strategice ale Iranului în zona Oceanului Indian și a Mării Roșii, potrivit evaluărilor regionale.

Relațiile dintre Uganda și Israel au evoluat semnificativ de-a lungul decadelor. În prezent, cele două state mențin legături strânse în domeniul securității și informațiilor, iar Israelul a contribuit la instruirea forțelor ugandeze, inclusiv a generalului Kainerugaba.

Într-un alt mesaj, acesta a subliniat această relație: „Israelul a fost alături de noi când nu eram nimeni în anii 1980 și 1990. De ce nu am apăra-o acum, când PIB-ul nostru este de 100 de miliarde de dolari? Unul dintre cele mai mari din Africa”.

Relațiile dintre cele două țări nu au fost întotdeauna apropiate. În 1976, în timpul regimului lui Idi Amin, Uganda s-a aflat în opoziție cu Israelul. În acel an, un avion Air France deturnat a fost redirecționat către aeroportul din Entebbe.

Forțele israeliene au intervenit în noaptea de 3 iulie 1976 printr-o operațiune militară de salvare, cunoscută inițial sub numele de Operațiunea Thunderbolt, ulterior redenumită Operation Entebbe. În timpul intervenției, 106 ostatici au fost eliberați, însă au existat victime, inclusiv liderul misiunii, Yonatan Netanyahu.

Într-un gest simbolic, Muhoozi Kainerugaba a anunțat intenția de a ridica o statuie a lui Yonatan Netanyahu în locul unde acesta a fost ucis. Generalul a publicat pe X o imagine a monumentului, descrisă ca „o avanpremieră”.