Cine este Alexander Adarich, bancherul ucrainean cu cetățenie română, mort în condiții suspecte în Italia

Unul dintre cei mai cunoscuți bancheri din Ucraina, cu cetățenie română, a murit în Italia, după ce a căzut în condiții suspecte de la etajul unei clădiri din Milano, iar anchetatorii italieni iau în calcul ipoteza unei crime, potrivit Il Gazzettino.

Bărbatul decedat este Alexander Adarich, în vârstă de 54 de ani, fost bancher ucrainean, cu cetățenie română, care ocupa funcția de manager de operațiuni în cadrul unei companii imobiliare cu sediul în Luxemburg. Incidentul s-a produs după ce acesta a căzut de la etajul patru al unei clădiri închiriate din Milano, potrivit presei italiene.

Autoritățile italiene investighează cazul ca pe o posibilă crimă, luând în calcul varianta că bancherul ar fi fost deja mort înainte de a cădea aproximativ 15 metri în gol. Ancheta vizează ipoteza că ar fi fost împins de la fereastra imobilului pentru a fi simulată o sinucidere, însă motivul exact rămâne, deocamdată, neclar.

Alerta a fost dată de portarul clădirii cu regim de semi-pensiune, care a observat circumstanțe suspecte imediat după incident.

Portarul le-a relatat polițiștilor, coordonați de procurorul Parchetului din Milano, Rosario Ferracane, că a văzut un bărbat uitându-se pe fereastra de la etajul patru în momentul în care Adarich se afla deja la pământ, fără viață. Ulterior, același individ ar fi adresat câteva întrebări în limba engleză despre cele întâmplate, după care a dispărut.

În apartamentul respectiv, o cazare de lux rezervată prin AirBnb, anchetatorii au descoperit mai multe documente cu fotografia victimei, dar cu date de identificare diferite, inclusiv naționalități distincte. Cele trei acte, aparent autentice, au deschis una dintre cele mai sensibile piste ale anchetei.

În acest context, poliția italiană a activat mecanismele de cooperare internațională, încercând identificarea victimei prin amprente și verificarea unor posibile sesizări de dispariție în alte state. De asemenea, locuința nu era închiriată pe numele lui Adarich.

Anchetatorii presupun că bancherul ar fi fost chemat în acel apartament de o persoană necunoscută și că mai mulți bărbați se aflau în locuință în momentul căderii. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată doi bărbați îndepărtându-se de clădirea din via Nerino imediat după incident, element care a orientat rapid ancheta spre ipoteza unei crime. Autopsia, programată pentru zilele următoare, este așteptată să confirme suspiciunea principală a anchetatorilor, și anume că Adarich era deja decedat în momentul căderii de la etajul patru.

Alexander Adarich ajunsese la Milano chiar în ziua morții sale, fiind pentru prima dată în acest oraș. Potrivit anchetatorilor, acesta urma să plece în aceeași seară.

Născut în Pavlohrad, în apropiere de Dnipro, și-a început cariera în domeniul bancar în 1993, la PrivatBank, unde a avansat până la poziția de director adjunct al celui mai mare birou regional din Harkov. În 2006 a devenit președinte al consiliului de administrație al UkrSibbank, iar în 2012 s-a mutat la Fidobank, instituție pe care a deținut-o până în 2020.

Fidobank a fost implicată într-o presupusă delapidare de aproximativ 8 milioane de euro și a fost ulterior lichidată de guvernul ucrainean. După acest episod, Adarich a reapărut în structuri corporative cu sediul în Luxemburg și în alte jurisdicții offshore.

În prezent, anchetatorii încearcă să reconstituie traseul exact al deplasărilor sale și contactele pe care le-a avut în ziua morții, în încercarea de a clarifica circumstanțele care au dus la decesul său.