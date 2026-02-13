Cine a distrus înregistrările Mariei Tănase. Stejărel Olaru a făcut investigația

Maria Tănase a fost o victimă a regimurilor în care a trăit spune istoricul Stejărel Olaru. Acesta a explicat că înregistrările cu muzica artistei au fost distruse tocmai pentru că erau considerat nepotrivite de către sistem.

Potrivit lui Stejărel Olaru, artista nu a avut trai bun cu niciunii dintre cei ale căror regimuri le-a trăit. ”Maria Tănase a fost o victimă a sistemului, a tuturor sistemelor. Legionarii au interzis-o, i-au distrus înregistările.

Îmi aduc aminte că întregistrase un disc, care nu a mai apărut. Era acuzată de legionari, ba că este țigancă, ba că este iubitoare de evrei, ba că este alcoolică. Mitul era că e alcoolică, de la legionari a plecat. Dar ea nu bea”, a explicat acesta.

Iar mai departe, lucrurile s-au complicat și mai tare. ”Comuniștii au interzis-o în 1949. Atunci s-a luat o decizie amplă a cenzurii de a verifica toate cântecele populare și de a interzice unele pentru că transmiteau mesaje care nu se mai potriveau cu ideologia din acea perioadă. Ea a fost interzisă și ia fost foarte greu în 1941, 1950 și 1951 până când a revenit la microfon.

Nici nu prea se făceau înregistrări atunci că nu era unde. Se cânta mai mult live. Eu am încercat să găsesc adevărul, dar am menționat și mituri, pe care am încercat să le descopun și să arăt că la baza lor se află un mare neadevăr”, a mai spus Olaru.

Despre Maria Tănase s-au spus foarte multe lucruri scandaloase, dar multe dintre ele au fost minciuni. ”În ultimele luni Maria Tănase era o umbră, a lăsat un tenstament, dar care nu a fost îndeplinit așa cum și-a dorit ea.

Ea a fost totuși înmormântată, deși și-a dorit să nu. Sute de mii de români au urmat-o până la cimitir. Cea mai mare minciună despre ea cred eu că a fost că era bețivă. Eu am verificat serios și destui martori mi-au spus că nu era cazul”, a încheiat istoricul.