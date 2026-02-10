Cincisprezece persoane, arestate în Țările de Jos pentru propagandă ISIS pe TikTok 

Cincisprezece persoane au fost arestate marţi, în Ţările de Jos, fiind suspectate că au răspândit pe TikTok propagandă a Statului Islamic (ISIS) şi au incitat la comiterea de atentate teroriste, au anunţat procurorii olandezi, potrivit Reuters.

Arestările au avut loc după ce autoritățile au identificat un cont de TikTok care răspândea masiv propagandă ISIS, cu subtitrări în limba olandeză, au precizat procurorii.

Postările de pe TikTok, dintre care unele au strâns peste 100.000 de vizualizări, îndemnau la aderarea la ISIS și glorificau ideea de a deveni martir al acestei organizații jihadiste.

Treisprezece dintre suspecți sunt sirieni, iar patru sunt olandezi, au anunțat procurorii, care au indicat că unii dintre aceștia ar putea avea dublă cetățenie.

Suspecții, dintre care patru minori, au vârste între 16 și 53 de ani. Aceștia au fost arestați în urma unor raiduri desfășurate la nivel național, după reținerea, luna trecută, a unei persoane pe care procurorii o consideră principalul suspect.

Reamintim că, la finalul anului trecut, forțele de securitate din Turcia au reținut 29 de suspecți pentru propagandă ISIS, într-o operațiune antiteroristă desfășurată la Istanbul. Procurorii au precizat că majoritatea celor vizați ar fi promovat conținut extremist pe rețelele de socializare, iar unul dintre suspecți ar fi avut o implicare directă în grupare, potrivit aa.com.tr.

Perchezițiile efectuate la domiciliile suspecților au dus la confiscarea a trei pistoale, muniție, numeroase materiale digitale și documente organizaționale. În timpul operațiunii, au fost efectuate descinderi simultane la 29 de adrese diferite din oraș, care au dus la reținerea tuturor celor 29 de suspecți.

Potrivit anchetatorilor, ancheta are legătură directă cu atacul din decembrie din Yalova, în care trei polițiști au fost uciși.