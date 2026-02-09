Justitie

Ministrul Justiției, despre înscrierile pentru șefia marilor parchete: S-au înscris procurori

Ministrul Justiției, despre înscrierile pentru șefia marilor parchete: S-au înscris procuroriRadu Marinescu. Sursă foto: Facebook
Astăzi este termenul-limită pentru depunerea dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere de la Parchetul General, DNA și DIICOT. Potrivit calendarului anunțat, pe 16 februarie va fi publicată lista candidaților care îndeplinesc condițiile legale, iar în perioada 23–26 februarie sunt programate interviurile cu ministrul Justiției.

Rezultatele selecției și propunerile oficiale urmează să fie făcute publice pe 2 martie de către Radu Marinescu. Aceste propuneri vor fi transmise și președintelui Nicușor Dan, care, conform legii, are dreptul de a le respinge o singură dată.

Ministrul Justiției promite o procedură de selecție transparentă

Ministrul Justiției a declarat, într-o intervenție la Digi24, că procedura de selecție va fi una transparentă, însă detalii suplimentare vor fi comunicate abia după expirarea termenului-limită pentru depunerea candidaturilor, stabilit pentru astăzi.

„Este cel mai corect așa, atât pentru cei care deja s-au înscris, cât și pentru cei care doresc să se înscrie și pentru principiul respectării cu strictețe a regulilor într-o competiție atât de importantă”, a declarat Radu Marinescu.

Ce spune ministrul Justiției despre numărul candidaților

Întrebat dacă există un interes ridicat pentru cele trei funcții de conducere, ministrul a amintit că a încurajat în mod constant participarea procurorilor care se consideră pregătiți pentru astfel de poziții.

„În intervențiile mele publice am încurajat procurorii care consideră că au experiența, capacitatea managerială, au viziunea de conducere necesară pentru a conduce marile parchete să se înscrie în competiție tocmai pentru a fi o bază de selecție cât mai cuprinzătoare pentru o viitoare conducere cât se poate de profesionistă a parchetelor.”

Referindu-se la situația de până acum, Radu Marinescu a precizat: „Sunt candidați, s-au înscris procurori care consideră că e cazul să intre în această competiție și după ora 12:00 va exista o informare cu privire la candidați”. Chestionat dacă printre candidați se numără și magistrați care au semnat scrisoarea de susținere a celor care au reclamat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului presupuse nereguli din sistemul judiciar, ministrul a evitat un răspuns direct.

„Încă o dată, după ora 12:00 veți avea cunoștință despre candidați. Evaluările din această perspectivă, a unor opțiuni sau viziuni cu privire la discuțiile din justiție, le puteți face dumneavoastră, mass-media.”

Criteriile de evaluare anunțate

Radu Marinescu a subliniat că analiza candidaților se va face strict pe baza criteriilor prevăzute de lege și a proiectelor manageriale depuse.

„Eu voi face evaluarea valorii unor procurori pe baza proiectelor manageriale, pe baza unor criterii strict legale, și acestea vor fi, să zic așa, liniile directoare care ne vor călăuzi în finalizarea activității noastre.”

Referindu-se la controversele apărute în spațiul public, ministrul Justiției a mai afirmat: „Deci, în ceea ce privește discuțiile despre semnarea unei liste sau a altei liste, acestea sunt aspecte care, repet, interesează opinia publică și fac obiectul analizelor dumneavoastră, dar noi vom opera exclusiv, în mod imparțial și obiectiv, cu criteriile legale care vor permite să discernem în această competiție”, a spus ministrul Justiției.

