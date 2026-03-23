Monden

Chuck Norris, omagiat de Donald Trump și Netanyahu: Un mare prieten al Israelului

Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Decesul lui Chuck Norris, actor și campion de karate, a generat reacții în rândul liderilor politici și al personalităților din lumea artistică. Cunoscut nu doar pentru rolurile sale și popularitatea din mediul online, acesta a fost asociat și cu zona conservatoare a show-business-ului american, susținând în mod deschis Partidul Republican și diverse figuri politice de dreapta.

Reacția lui Donald Trump după anunțul decesului

Fostul președinte american Donald Trump a aflat vestea în timpul unei interacțiuni cu presa și a transmis un mesaj în care l-a descris pe Chuck Norris drept „un tip grozav, un adevărat dur. Nu-ţi venea să te pui cu el. Era, de asemenea, un mare sprijin. Este cu adevărat trist”.

De-a lungul timpului, Norris și-a exprimat sprijinul pentru Donald Trump, inclusiv în campania electorală din 2016, chiar dacă întâlnirile directe dintre cei doi au fost limitate.

Actorul a fost implicat activ în zona conservatoare americană, susținând figuri politice precum Mike Huckabee și colaborând cu organizații și publicații asociate acestui curent. De asemenea, a avut legături cu National Rifle Association și a publicat opinii în presa conservatoare.

Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
O nouă taxă pentru calătoriile cu avionul. Scumpiri cu până la 15 dolari pe sens
O nouă taxă pentru calătoriile cu avionul. Scumpiri cu până la 15 dolari pe sens
Benjamin Netanyahu spune că Chuck Norris era un prieten apropiat

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat public, evocând relația apropiată pe care o avea cu actorul. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta l-a descris pe Norris drept „un mare prieten al Israelului şi un prieten apropiat”.

Chuck Norris a avut mai multe conexiuni cu Israelul, inclusiv prin proiecte cinematografice filmate în această țară. În trecut, el și-a exprimat susținerea pentru Netanyahu, inclusiv într-un mesaj video adresat alegătorilor israelieni, în care afirma: „Poate credeţi că sunt un om puternic în filmele mele, dar într-un mediu dificil precum cel din Orientul Mijlociu, Israelul are propriul său om puternic: Bibi Netanyahu”.

Și actorii de la Hollywood l-au omagiat pe Chuck Norris

De-a lungul anilor, Chuck Norris a fost prezent și în alte contexte politice și publice. În 2018, a efectuat o vizită în Ungaria, unde s-a întâlnit cu premierul Viktor Orbán și a asistat la antrenamentele unei unități antiteroriste. Cu acea ocazie, actorul afirma că este „urât” de „progresiştii” americani.

Reacții au venit și din partea altor lideri politici, precum Greg Abbott, guvernatorul statului Texas, care l-a omagiat pe Norris, considerându-l o „legenda” și subliniind impactul său asupra valorilor conservatoare.

Din lumea cinematografiei, mai mulți actori au transmis mesaje după anunțul decesului. Sylvester Stallone a spus despre acesta că era „întruchiparea Americii”, iar Arnold Schwarzenegger și-a amintit de un „om excepţional”. Cei trei au jucat împreună în filmul „Eroi de sacrificiu 2” (2012), într-o producție regizată de Simon West, care a reunit mai multe nume consacrate de la Hollywood.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:16 - Dacian Cioloș, propus de Nicușor Dan la conducerea Organizației Internaționale a Francofoniei
18:10 - Statele UE, încurajate să își refacă rezervele de gaze înainte de iarnă
18:04 - Blocul Patria va fi consolidat. Primăria Capitalei va suporta cea mai mare parte din costuri
17:57 - Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
17:55 - CCR a stabilit când o să analizeze sesizările depuse de AUR pe legea bugetului
17:50 - Doi copii, diagnosticați cu malarie după o călătorie în Africa. Al treilea este în atenția medicilor

HAI România!

Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran
Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran
Sistemul financiar mondial este la pământ
Sistemul financiar mondial este la pământ
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului

Proiecte speciale