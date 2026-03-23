Chuck Norris, omagiat de Donald Trump și Netanyahu: Un mare prieten al Israelului

Decesul lui Chuck Norris, actor și campion de karate, a generat reacții în rândul liderilor politici și al personalităților din lumea artistică. Cunoscut nu doar pentru rolurile sale și popularitatea din mediul online, acesta a fost asociat și cu zona conservatoare a show-business-ului american, susținând în mod deschis Partidul Republican și diverse figuri politice de dreapta.

Fostul președinte american Donald Trump a aflat vestea în timpul unei interacțiuni cu presa și a transmis un mesaj în care l-a descris pe Chuck Norris drept „un tip grozav, un adevărat dur. Nu-ţi venea să te pui cu el. Era, de asemenea, un mare sprijin. Este cu adevărat trist”.

De-a lungul timpului, Norris și-a exprimat sprijinul pentru Donald Trump, inclusiv în campania electorală din 2016, chiar dacă întâlnirile directe dintre cei doi au fost limitate.

Actorul a fost implicat activ în zona conservatoare americană, susținând figuri politice precum Mike Huckabee și colaborând cu organizații și publicații asociate acestui curent. De asemenea, a avut legături cu National Rifle Association și a publicat opinii în presa conservatoare.

La rândul său, premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat public, evocând relația apropiată pe care o avea cu actorul. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, acesta l-a descris pe Norris drept „un mare prieten al Israelului şi un prieten apropiat”.

Chuck Norris a avut mai multe conexiuni cu Israelul, inclusiv prin proiecte cinematografice filmate în această țară. În trecut, el și-a exprimat susținerea pentru Netanyahu, inclusiv într-un mesaj video adresat alegătorilor israelieni, în care afirma: „Poate credeţi că sunt un om puternic în filmele mele, dar într-un mediu dificil precum cel din Orientul Mijlociu, Israelul are propriul său om puternic: Bibi Netanyahu”.

De-a lungul anilor, Chuck Norris a fost prezent și în alte contexte politice și publice. În 2018, a efectuat o vizită în Ungaria, unde s-a întâlnit cu premierul Viktor Orbán și a asistat la antrenamentele unei unități antiteroriste. Cu acea ocazie, actorul afirma că este „urât” de „progresiştii” americani.

Reacții au venit și din partea altor lideri politici, precum Greg Abbott, guvernatorul statului Texas, care l-a omagiat pe Norris, considerându-l o „legenda” și subliniind impactul său asupra valorilor conservatoare.

Din lumea cinematografiei, mai mulți actori au transmis mesaje după anunțul decesului. Sylvester Stallone a spus despre acesta că era „întruchiparea Americii”, iar Arnold Schwarzenegger și-a amintit de un „om excepţional”. Cei trei au jucat împreună în filmul „Eroi de sacrificiu 2” (2012), într-o producție regizată de Simon West, care a reunit mai multe nume consacrate de la Hollywood.