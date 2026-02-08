Sport

Chivu o menține pe Inter Milano pe primul loc: 5-0 în deplasare la Sassuolo

Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, s-a impus duminică seara, în deplasare, cu scorul de 5-0 în fața formației Sassuolo, în etapa a 24-a din Serie A. Partida de pe Mapei Stadium a fost dominată de oaspeți încă din primele minute, care au deschis scorul în minutul 11, prin Yann Bisseck, după un assist al lui Federico Dimarco.

Ulterior, în minutul 28, Marcus Thuram a majorat avantajul tot cu ajutorul lui Dimarco, stabilind scorul pauzei la 2-0 pentru Inter Milano.

Inter Milano se menține pe primul loc în Seria A

Repriza a doua a continuat în același ritm, cu Inter Milano controlând jocul. Lautaro Martinez a înscris pentru 3-0, urmat de Akanji, care a marcat al patrulea gol al echipei, tot după o pasă decisivă a lui Dimarco, în minutul 53.

Nemanja Matic a primit al doilea cartonaș galben în minutul 55, lăsând gazdele în zece jucători. Spre finalul partidei, în minutul 88, Luis Henrique a înscris pentru Sassuolo, dar golul a fost insuficient pentru a evita înfrângerea, scor final 0-5.

Inter Milano se menține pe primul loc în Serie A, cu 58 de puncte, în timp ce Sassuolo rămâne pe locul 11, cu 29 de puncte.

