Decizia controversată luată de Cristi Chivu înainte de meciul din Cupa Italiei, cu Torino

Inter va aborda partida eliminatorie cu Torino din Cupa Italiei cu un prim „11” diferit, decizie luată de antrenorul Cristi Chivu într-un context de program aglomerat, între meciurile din campionat și Champions League.

Partida se va disputa pe teren neutru, la U-Power Stadium, iar miza este calificarea în semifinalele competiției.

Potrivit presei italiene, schimbările vor afecta toate zonele terenului. În poartă, Martinez este anunțat titular în locul lui Sommer. În defensivă, Chivu ar putea reintroduce unul dintre Acerbi sau De Vrij, în timp ce pe flancul stâng Carlos Augusto are șanse să înceapă pentru a-i oferi o pauză lui Dimarco.

La mijlocul terenului, indisponibilitățile sunt numeroase: Dumfries, Barella și Calhanoglu sunt accidentați. În aceste condiții, titularizări ar putea fi oferite jucătorilor cu mai puține minute în campionat, precum Diouf sau Frattesi.

Și compartimentul ofensiv ar putea suferi modificări, cu șanse pentru tineri sau rezerve precum Pio Esposito și Ange-Yoan Bonny.

Adversara Interului, Torino, a obținut recent o victorie semnificativă în campionat, care a pus capăt unei serii de rezultate negative. Cu toate acestea, Inter a câștigat clar confruntarea directă din sezonul regulat, în toamnă.

Chivu a comentat despre forma echipei și despre abordarea meciului: „Îmi iau victoria, maturitatea în înțelegerea momentelor și găsirea modalităților de a câștiga. În ceea ce privește dominația, având în vedere ce ne-au oferit, am fost în joc, puțin lenți și ne-a lipsit energie. Dar am deblocat-o, am luat un avans de două goluri, după care am avut o scădere în a doua repriză, ceea ce era de așteptat. Era important să câștigăm și să aducem victoria acasă, sunt fericit că am luat cele 3 puncte.”

Referitor la Frattesi, Chivu a spus: „El este un fotbalist important în lot și trebuie să demonstreze. Avem încredere în calitățile lui până în ultimele luni ale sezonului. Avem nevoie de toată lumea, de Frattesi în cea mai bună formă pentru a oferi ceva în plus în unele meciuri, atunci când ne lipsește ceva.”

În privința oboselii echipei și a numărului mare de meciuri, Chivu a explicat: Toți jucăm mult, e greu să găsești energie și există riscul de accidentare. Dar o echipă trebuie să își asume riscuri atunci când joacă atâtea competiții. Poți greși sau nu, vom continua pe drumul nostru. Vreau să-mi recuperez energia. Avem un alt meci miercuri și sunt aceiași 25 de jucători. Am încercat să-i implicăm pe toți în această perioadă. Nu mă plâng, nu revin să reiau ce am mai spus despre transferuri. Mai e o zi, abia aștept să se termine perioada de mercato.”