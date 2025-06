Chios în stare de urgență. Zeci de pompieri luptă cu un val de incendii devastatoare

Grecia a instituit luni, pe insula Chios, o stare de urgenţă, pe fondulincendiilor care mătură zone întinse pentru a doua zi consecutivă. Zeci de misiuni de stingere se desfăşoară neîntrerupt, în condiţiile în care intensificarea vântului alimentează flăcările şi complică operaţiunile, iar localnicii sunt nevoiţi să părăsească temporar gospodăriile din calea focului.

Conform declaraţiilor lui Yiannis Kefalogiannis, ministrul pentru gestionarea crizelor climatice şi protecţie civilă, eforturile de ieri au fost deosebit de dificile, din cauza deschiderii de noi fronturi şi a reapariţiei unor focare vechi, în contextul unor condiţii meteorologice nefavorabile. Ministrul s-a deplasat direct pe teren, la Chios, pentru a coordona acţiunile şi pentru a supraevalua resursele implicate.

La faţa locului fuseseră deja dislocate 11 echipe formate din aproape 190 de pompieri, însă s-a decis trimiterea a încă 170 de specialişti suplimentari, menite să întărească acţiunile de limitare a propagării flăcărilor către zonele rezidenţiale şi către culturile de mastiha – răşina preţioasă a arborelui de mastic, emblematică pentru insulă. De asemenea, 30 de autovehicule de intervenţie s-au alăturat celor 38 deja mobilizate, iar pe cer acţionează în paralel 13 elicoptere şi patru aeronave de stins incendii.

Rafalele puternice de vânt au invadat teritoriul insulei, amplificând şi răspândind flăcările spre nord, vest şi sud de oraşul Chios, capitala regională. Din acest motiv, liniile electrice au fost întrerupte parţial, afectând sute de gospodării, iar sute de rezidenţi au fost obligaţi să se evacueze, căutând adăpost în zone sigure sau în incinta centrelor temporare de cazare.

Ministrul Kefalogiannis a anunţat că autorităţile vor demara o anchetă pentru a stabili cauzele izbucnirii incendiilor, care au apărut în mai multe puncte disjuncte ale insulei. Experţii încă nu pot preciza dacă acestea s-au declanşat din cauza unor acţiuni umane sau dacă sunt rezultatul unor fenomene naturale, însă departamentele de investigaţii tehnice şi criminologice sunt deja la lucru.

🚨IMPORTANT: 30 hours have passed since the island of Chios has been burning. The island's residents speak of multiple simultaneous fire fronts and arson with sinister motives against the island. The island of Chios has just been placed under a state of immediate emergency danger pic.twitter.com/wRcwQiPxQl

— Homer Pavlos (@HomerPavlos) June 23, 2025