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China își antrenează rachetele pe un distrugător american construit chiar de ea. Imaginile din satelit sunt dovada

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China își antrenează rachetele pe un distrugător american construit chiar de ea. Imaginile din satelit sunt dovadaMachetă RPC, navă SUA / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Armata din Republica Populară China a construit o replică tridimensională a unui distrugător al Marinei Statelor Unite într-o zonă de testare din deșertul Xinjiang, potrivit imaginilor din satelit analizate de Bloomberg și preluate de mai multe publicații internaționale.

Macheta pare să reproducă un distrugător din clasa Arleigh Burke, una dintre cele mai importante nave de luptă aflate în serviciul Marinei SUA.

Descoperirea este considerată relevantă în contextul tensiunilor din regiunea Indo-Pacific, unde navele militare americane și chineze desfășoară frecvent operațiuni în apropierea Taiwanului și în alte zone disputate. Analiștii militari apreciază că noua structură indică interesul Beijingului pentru perfecționarea capacităților sale de lovire împotriva unor ținte navale complexe.

Macheta reproduce unul dintre cele mai importante distrugătoare ale SUA

Potrivit imaginilor din satelit, structura amplasată într-un poligon militar din nord-vestul Chinei reproduce caracteristicile unui distrugător din clasa Arleigh Burke. Aceste nave reprezintă coloana vertebrală a flotei de suprafață americane și sunt utilizate în misiuni de escortă pentru portavioane, apărare antiaeriană, apărare antirachetă și atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune.

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Distrugătoarele din această clasă sunt desfășurate în mod regulat în zona Pacificului de Vest, inclusiv în cadrul Flotei a 7-a a Statelor Unite, cu baza principală în Japonia. Ele participă frecvent la exerciții și misiuni de patrulare în apropierea Taiwanului și în Marea Chinei de Sud.

China a construit și alte replici ale navelor americane

Noua machetă 3D nu este un caz izolat. În ultimii ani, China a amenajat în deșertul Taklamakan mai multe replici ale unor nave militare americane pentru exerciții și teste. Imaginile din satelit publicate anterior au surprins siluete ale unor distrugătoare Arleigh Burke și ale unor portavioane americane, însă acestea erau realizate în format bidimensional.

Diferența în cazul noii construcții este reprezentată de structura tridimensională, care poate reproduce mai fidel dimensiunile, profilul și semnătura radar a unei nave reale. Specialiștii în domeniul apărării consideră că astfel de modele pot fi utilizate pentru testarea și calibrarea sistemelor moderne de ghidare ale rachetelor antinavă și pentru evaluarea performanței senzorilor.

Nave China, Taiwan

Nave China, Taiwan / sursa foto: captură video

Nici Ministerul Apărării din China și nici Departamentul american al Apărării nu au comentat public informațiile privind noua machetă.

Taiwan rămâne principalul punct de tensiune

Descoperirea apare într-un moment în care relațiile dintre Beijing și Washington continuă să fie marcate de divergențe privind Taiwanul. China consideră insula parte a teritoriului său și susține că obiectivul reunificării rămâne prioritar, declarând că preferă o soluție pașnică, dar fără a exclude utilizarea forței.

La rândul său, guvernul de la Taipei respinge revendicările Beijingului și afirmă că viitorul insulei poate fi decis doar de populația Taiwanului. Statele Unite continuă să fie principalul partener de securitate al Taiwanului și furnizează echipamente militare, în conformitate cu legislația americană și politica sa de lungă durată privind insula.

În acest context, exercițiile militare, patrulele navale și dezvoltarea unor capacități de testare precum cea observată în Xinjiang sunt urmărite cu atenție de analiștii din domeniul apărării, care le consideră indicii ale pregătirii pentru scenarii de conflict în regiunea Indo-Pacific.

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