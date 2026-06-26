Un avion de mici dimensiuni s-a izbit vineri de China Zun, cea mai înaltă clădire din Beijing, în cartierul financiar Guomao din districtul Chaoyang. Autoritățile chineze nu au anunțat până în prezent un bilanț al victimelor și nici cauza producerii incidentului, potrivit agenției EFE.

Accidentul a avut loc într-una dintre cele mai aglomerate zone de afaceri ale capitalei Chinei, în apropierea sediului televiziunii de stat CCTV.

Imagini distribuite pe rețelele de socializare și confirmate de martori arată o gaură în fațada de sticlă a zgârie-norului, fragmente ale aeronavei căzute pe carosabil și importante forțe de intervenție mobilizate la fața locului.

Un martor citat de agenția EFE, cetățean spaniol stabilit la Beijing, a declarat că în zonă au intervenit numeroase echipaje de poliție și ambulanțe.

„Erau zeci de mașini de poliție, multe ambulanțe, iar circulația era blocată în ambele sensuri”, a relatat acesta.

Potrivit imaginilor care circulă online, impactul a provocat distrugerea unei porțiuni din fațada de sticlă a clădirii, iar resturi ale avionului au căzut pe o arteră intens circulată din apropiere. Un taxi aflat în zonă a fost avariat, luneta acestuia fiind spartă.

Până la această oră, autoritățile chineze nu au comunicat dacă există persoane rănite sau decedate și nu au oferit detalii despre tipul zborului ori despre circumstanțele producerii accidentului.

Cunoscut și sub denumirea de Turnul CITIC, China Zun are o înălțime de 528 de metri și a fost inaugurat în anul 2018. Clădirea domină centrul financiar al Beijingului și reprezintă unul dintre cele mai importante repere arhitecturale ale orașului.

A small plane crashes into a 109-story skyscraper in Beijing, sending debris down the building's side. Local reports say the pilot Liu Junhua was conducting a solo flight in the local airspace, took off from Shifosi Airport at 17:30, and at 17:40 prepared to return for landing.… pic.twitter.com/drmOgMvQ9E — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2026

Incidentul s-a produs într-o zonă cu trafic intens și cu numeroase sedii ale marilor companii și instituții financiare, ceea ce a determinat mobilizarea rapidă a echipelor de intervenție și restricționarea accesului în perimetru.

În 2021, autoritățile chineze au interzis construirea clădirilor cu o înălțime mai mare de 500 de metri și au impus reguli stricte pentru proiectele care depășesc 250 de metri.

Decizia a fost justificată prin preocupările privind siguranța structurală a clădirilor foarte înalte, dar și prin dificultățile întâmpinate de dezvoltatorii imobiliari în atragerea chiriașilor pentru astfel de proiecte.

Autoritățile chineze nu au prezentat încă o versiune oficială privind cauzele accidentului și nici informații despre aeronava implicată.

Ancheta este în desfășurare, iar bilanțul și circumstanțele producerii incidentului urmează să fie clarificate pe măsură ce apar noi date oficiale.