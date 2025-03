China amenință SUA, după discursul lui Trump. „Luptăm până la capăt”

China comunistă amenință SUA, după discursul lui Trump. Ambasada din Statele Unite a Republicii Populare Chineze a răspuns, la scurt timp după încheierea discursului din Congres al președintelui, care a anunțat tarife pentru importurile de mărfuri chinezeșri astfel: „Suntem gata să luptăm până la capăt”.

În timp ce discursul președintelui Donald Trump în fața camerelor reunite ale Congresului se apropia de final, ambasada Chinei de la Washington a publicat o postare scurtă pe rețelele de socializare, ca răspuns la anunțurile liderului de la Casa Albă.

Astfel, pemtru a răspunde la taxele vamale ale Washingtonului - despre care Trump a anunțat că se dublează pentru importuri de la 10% la 20% -, ambasada chineză a scris: „Dacă războiul este ceea ce își dorește SUA, fie că este un război tarifar, un război comercial sau orice alt tip de război, suntem gata să luptăm până la capăt”.

Reacția a venit după ce Donald Trump a anunțat, în discursul despre starea națiunii, că va majora tarifele impuse pe importurile din China de la 10% la 20%. Piețele financiare globale au reacționat, de asemenea, la anunțurile lui Trump despre tarifele impuse Canadei, Mexicului și Republicii Populare Chineze, înregistrând scăderi semnificative, potrivit BBC.

Amenințarea dictaturii comuniste chineze a fost adăugată preluării unui comentariu al purtătorului de cuvânt al Beijingului, prin care dictatura comunistă chineză amenința cu „contramăsuri”.

„Problema fentanilului este o scuză slabă pentru a crește tarifele americane la importurile din China. Contramăsurile noastre pentru a ne apăra drepturile și interesele sunt pe deplin legitime și necesare.

SUA, nu oricine altcineva, sunt responsabile pentru #FentanylCrisis din interiorul SUA. În spiritul umanității și bunăvoinței față de poporul american, am luat măsuri serioase pentru a ajuta SUA să rezolve această problemă.

În loc să ne recunoască eforturile, SUA au încercat să defăimeze și să transfere vina către China și încearcă să facă presiuni și să șantajeze China prin majorări de tarife. Ne-au PEDEPUS pentru că i-am ajutat. Acest lucru nu va rezolva problema SUA și ne va submina dialogul și cooperarea împotriva narcoticilor”, a scris purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la Beijing.

„Intimidarea nu ne sperie. Bullying-ul nu funcționează asupra noastră. Presiunile, constrângerile sau amenințările nu sunt modalitatea corectă de a trata China. Oricine folosește presiunea maximă asupra Chinei alege tipul greșit și calculează greșit.

Dacă SUA doresc cu adevărat să rezolve problema fentanilului, atunci lucrul corect de făcut este să se consulte cu China, tratându-se reciproc ca egali.

Dacă războiul este ceea ce își dorește SUA, fie că este vorba de un război tarifar, un război comercial sau orice alt tip de război, suntem gata să luptăm până la capăt”, a mai scris reprezentantul diplomației chineze.

If war is what the U.S. wants, be it a tariff war, a trade war or any other type of war, we’re ready to fight till the end. https://t.co/crPhO02fFE

— Chinese Embassy in US (@ChineseEmbinUS) March 5, 2025