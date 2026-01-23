International

ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat

Comentează știrea
ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitatAdolescente. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În următoarele săptămâni, OpenAI va lansa în Uniunea Europeană un instrument care estimează vârsta utilizatorilor ChatGPT, având ca scop protecția minorilor. Potrivit companiei, noua funcție va permite aplicarea automată a măsurilor de siguranță pentru conturile care aparțin persoanelor sub 18 ani, adaptând experiența utilizatorului și filtrând accesul la conținutul sensibil.

Reguli mai stricte pentru adolescenții care folosesc ChatGPT

Această lansare vine ca răspuns la cerințele europene stricte privind protecția datelor și siguranța tinerilor, iar sistemul va analiza semnale precum durata de existență a contului, subiectele discutate și vârsta declarată de utilizator.

„Implementăm predicția vârstei pe ChatGPT pentru a ajuta la determinarea momentului în care un cont aparține probabil unei persoane cu vârsta sub 18 ani, astfel încât să putem pune în aplicare experiența și protecțiile adecvate pentru adolescenți”, a anunțat compania pe X.

Instrumentul va fi implementat la nivel global, însă lansarea în UE este amânată câteva săptămâni pentru a respecta cerințele regionale și reglementările europene privind protecția datelor și digitalizarea.

De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
Consiliul ONU se întâlnește, în sfârșit, pentru a analiza represiunea sângeroasă comisă de dictatura islamică din Iran
Consiliul ONU se întâlnește, în sfârșit, pentru a analiza represiunea sângeroasă comisă de dictatura islamică din Iran
ChatGPT

ChatGPT. Sursa foto. Pixabay

Cum funcționează sistemul

OpenAI va analiza o combinație de semnale pentru a estima vârsta utilizatorului, inclusiv durata de existență a contului, subiectele de conversație, momentele zilei în care se conectează și vârsta declarată. Dacă sistemul consideră că un cont aparține unui minor, ChatGPT va aplica automat „măsuri de protecție suplimentare concepute pentru a reduce expunerea la conținut sensibil”. Compania nu a oferit detalii despre ce tip de conținut va fi filtrat.

Lansarea acestui instrument are loc într-un context delicat, marcat de mai multe sinucideri în rândul adolescenților din Statele Unite, care au dezvoltat relații intime fictive cu chatbot-uri AI.

Conform companiei, protecția minorilor în fața interfețelor AI și a platformelor sociale reprezintă o prioritate. Mai multe țări europene, inclusiv Franța, intensifică măsurile pentru siguranța tinerilor online.

De asemenea, Bruxelles-ul a început să analizeze posibilitatea instituirii unei majorități digitale la nivelul Uniunii Europene, stabilind reguli clare pentru accesul minorilor la serviciile online.

ChatGPT va funcționa în acord cu normele europene

Noul instrument va trebui să respecte reglementările stricte ale UE privind colectarea și prelucrarea datelor personale, în special ale minorilor. Lansarea separată în Europa îi oferă companjei posibilitatea de a ajusta instrumentul conform legislației locale și de a preveni eventualele sancțiuni pentru nerespectarea normelor de protecție a datelor.

Scopul principal al acestui sistem este de a preveni apariția unor efecte negative asupra sănătății mentale și emoționale a tinerilor utilizatori, având în vedere că studiile recente indică faptul că expunerea prelungită la anumite tipuri de conținut online poate influența în mod semnificativ dezvoltarea psihologică și echilibrul emoțional al adolescenților.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:17 - Gigi Becali i-a decis viitorul lui Denis Alibec. Anunț făcut după eșecul de la Zagreb
17:05 - De ce Veaceslav Platon nu a reuşit să-şi ajute salavatorii de la Chişinău.Video
16:59 - Bărbat din Alba Iulia, căutat de polițiști pentru scene de exhibiționism lângă o școală
16:53 - ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat
16:44 - Consiliul ONU se întâlnește, în sfârșit, pentru a analiza represiunea sângeroasă comisă de dictatura islamică din Iran
16:31 - AI ca „imigrant invizibil”. Harari avertizează asupra unei crize globale de suveranitate

HAI România!

Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Robert Turcescu susține că UE va ajunge la un acord cu Donald Trump privind Groenlanda
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu
Pumnul lui Trump. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale