ChatGPT introduce funcția de protecție a minorilor. Accesul la conținutul sensibil, limitat

În următoarele săptămâni, OpenAI va lansa în Uniunea Europeană un instrument care estimează vârsta utilizatorilor ChatGPT, având ca scop protecția minorilor. Potrivit companiei, noua funcție va permite aplicarea automată a măsurilor de siguranță pentru conturile care aparțin persoanelor sub 18 ani, adaptând experiența utilizatorului și filtrând accesul la conținutul sensibil.

Această lansare vine ca răspuns la cerințele europene stricte privind protecția datelor și siguranța tinerilor, iar sistemul va analiza semnale precum durata de existență a contului, subiectele discutate și vârsta declarată de utilizator.

„Implementăm predicția vârstei pe ChatGPT pentru a ajuta la determinarea momentului în care un cont aparține probabil unei persoane cu vârsta sub 18 ani, astfel încât să putem pune în aplicare experiența și protecțiile adecvate pentru adolescenți”, a anunțat compania pe X.

Instrumentul va fi implementat la nivel global, însă lansarea în UE este amânată câteva săptămâni pentru a respecta cerințele regionale și reglementările europene privind protecția datelor și digitalizarea.

OpenAI va analiza o combinație de semnale pentru a estima vârsta utilizatorului, inclusiv durata de existență a contului, subiectele de conversație, momentele zilei în care se conectează și vârsta declarată. Dacă sistemul consideră că un cont aparține unui minor, ChatGPT va aplica automat „măsuri de protecție suplimentare concepute pentru a reduce expunerea la conținut sensibil”. Compania nu a oferit detalii despre ce tip de conținut va fi filtrat.

Lansarea acestui instrument are loc într-un context delicat, marcat de mai multe sinucideri în rândul adolescenților din Statele Unite, care au dezvoltat relații intime fictive cu chatbot-uri AI.

Conform companiei, protecția minorilor în fața interfețelor AI și a platformelor sociale reprezintă o prioritate. Mai multe țări europene, inclusiv Franța, intensifică măsurile pentru siguranța tinerilor online.

De asemenea, Bruxelles-ul a început să analizeze posibilitatea instituirii unei majorități digitale la nivelul Uniunii Europene, stabilind reguli clare pentru accesul minorilor la serviciile online.

Noul instrument va trebui să respecte reglementările stricte ale UE privind colectarea și prelucrarea datelor personale, în special ale minorilor. Lansarea separată în Europa îi oferă companjei posibilitatea de a ajusta instrumentul conform legislației locale și de a preveni eventualele sancțiuni pentru nerespectarea normelor de protecție a datelor.

Scopul principal al acestui sistem este de a preveni apariția unor efecte negative asupra sănătății mentale și emoționale a tinerilor utilizatori, având în vedere că studiile recente indică faptul că expunerea prelungită la anumite tipuri de conținut online poate influența în mod semnificativ dezvoltarea psihologică și echilibrul emoțional al adolescenților.