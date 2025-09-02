Social CFR Călători: Elevii vor merge gratis cu trenul și în acest an școlar







Elevii din învățământul preuniversitar acreditat sau autorizat vor avea transport gratuit cu trenul și în anul școlar 2025–2026. „Facilităţile acordate pe baza vizei pentru anul şcolar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv”, a anunțat CFR printr-un comunicat.

Elevii pot călători gratuit cu toate categoriile de tren, la clasa a II-a, beneficiind și de tariful de rezervare, precum și de abonamente lunare cu număr nelimitat de curse. Pentru clasa I, vagoanele de dormit sau cușetă, costurile se achită separat, a transmis CFR într-un comunicat.

„Facilităţile acordate pe baza vizei pentru anul şcolar 2024/2025 sunt valabile până la 30 septembrie 2025, inclusiv. Excepţie: elevii pentru care anul şcolar 2024-2025 este an terminal nu mai beneficiază de aceste facilităţi începând cu 8 septembrie 2025”, a transmis CFR.

Instituția a adăugat: „Începând cu data de 01 octombrie 2025, facilităţile se acordă numai pe baza documentelor vizate pentru anul şcolar 2025/2026”.

Biletele de călătorie gratuite se pot obține de la:

casele de bilete din stațiile de cale ferată cu personal propriu și agențiile de voiaj CFR Călători;

online și de la automatele de bilete CFR Călători din stații, pe baza ID-ului de elev valabil pentru anul școlar, emis după confirmarea sau validarea calității de elev la casele de bilete;

personalul de tren, în baza carnetului sau legitimației de elev vizate, în situațiile în care stația de urcare nu are case de bilete sau îmbarcarea are loc în afara programului acestora;

stațiile care nu sunt deservite de personal CFR Călători.

Abonamentele lunare gratuite sunt disponibile atât online, cât și la casele de bilete.

Pentru verificarea legalității călătoriei, elevii trebuie să prezinte în tren:

biletul sau abonamentul gratuit valabil, în original ori în format digital (cod QR);

un act de identitate: carte de identitate, pașaport, permis de ședere sau permis de conducere;

pentru elevii sub 14 ani, certificatul de naștere, în original sau copie.

Dacă nu au un document de identitate, elevii pot prezenta carnetul sau legitimația de elev, cu condiția ca acestea să conțină fotografia și CNP-ul.

CFR anunță că elevii care nu pot prezenta documentele necesare vor fi considerați călători fără bilet și vor fi taxați conform legislației în vigoare.