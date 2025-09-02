Social Daniel David le cere directorilor să anunțe public cum va începe școala







Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că le va cere directorilor de școli, printr-o adresă, să anunțe public modul în care va începe școala, astfel încât părinții să știe ce au de făcut pe 8 septembrie. „Mesajul trebuie să fie clar şi explicit. Cer acest lucru tuturor directorilor şi vom trimite şi o adresă în acest sens, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie”.

Ministrul Educației a transmis părinților, elevilor și profesorilor că, dincolo de controverse și nemulțumiri, prioritatea rămâne „binele copiilor”.

„Sunt convins că elevii vor fi primiţi şi aşteptaţi la şcoală”, a mai spus acesta.

În legătură cu desfășurarea activităților, ministrul a menționat că sindicatele și-au exprimat intenția de a boicota procesul în diferite forme, ceea ce reprezintă un drept al acestora, însă elevii vor intra în clase.

Referindu-se la modul în care va începe anul școlar, Daniel David a precizat că mesajul transmis, în contextul crizei fiscal-bugetare, a fost ca eventualele festivități să nu se transforme în „festivism”.

„Eu cred că fiecare director va decide dacă face sau nu o festivitate şi dacă elevii intră direct în sala de clasă. Fiecare director, în funcţie de comunitatea de profesori şi părinţi pe care o are alături, va stabili acest lucru”, a mai spus acesta.

Ministrul Educației a declarat că, în situația în care un director constată că elevii ar putea rămâne nesupravegheați, acesta are obligația să anunțe părinții. „Sper să nu fie cazul”, a menţionat el.

De asemenea, a subliniat că directorii au responsabilitatea de a anunța situația încă din prima zi de școală.

„Mesajul trebuie să fie clar şi explicit. Cer acest lucru tuturor directorilor şi vom trimite şi o adresă în acest sens, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie. Dar, repet, speranţa mea este că, indiferent de formele de protest, copiii vor merge la şcoală şi vor fi primiţi în sala de clasă. După aceea, în unele şcoli sau clase, pot apărea diverse forme de protest”, a mai adăugat ministrul.