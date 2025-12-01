Cetățenii din Elveția resping ideile marxiste și serviciul militar obligatoriu pentru femei

În ziua referendumului organizat duminică, alegătorii din Elveția au respins cu o majoritate covârșitoare două propuneri care vizau: extinderea serviciului militar sau civil obligatoriu şi impunerea unei taxe de moștenire pentru cei bogaţi, potrivit SWI.

Potrivit rezultatului oficial, circa 84,1% dintre alegători au votat „nu” pentru propunerea de serviciu civic obligatoriu universal, iar 78,3% au respins iniţiativa care ar fi instituit o taxă de 50% pe moștenirile ce depășesc 50 de milioane de franci elvețieni.

Niciunul dintre cele 26 de cantoane nu a aprobat inițiativele — un criteriu obligatoriu pentru adoptare.

Propunerea denumită Civic Duty Initiative urmărea transformarea sistemului actual de conscripţie (militară sau civilă) — obligatoriu doar pentru bărbați — într‑o obligaţie egală pentru toți cetățenii, indiferent de gen.

Astfel, femeile care acum pot servi voluntar ar fi devenit obligate să aleagă între armată, protecție civilă sau alte forme de serviciu civic.

Pe de altă parte, inițiativa de inspirație marxistă numită Initiative for a Future — propusă de tineretul partidului social‑democrat (JUSO) — prevedea impunerea unei taxe de 50% asupra moștenirilor și donațiilor ce depășeau pragul de 50 de milioane de franci elvețieni, cu scopul de a direcționa veniturile astfel obţinute către proiecte ecologiste radicale.

Se estima că măsura ar fi afectat aproximativ 2.500 de familii.

Rezultatul nu surprinde cu totul, având în vedere sondajele pre‑referendum: susținerea pentru serviciul civic universal scăzuse semnificativ în ultimele săptămâni, în timp ce opozanții taxei de moștenire au atras atenția asupra riscului ca mulţi dintre cei vizați să părăsească Elveția, afectând veniturile fiscale și economia.

Criticii propunerii de serviciu obligatoriu pentru toți au argumentat că ar impune o povară suplimentară femeilor, care deja asigură o mare parte din munca neremunerată în gospodării și îngrijirea familiei.

De asemenea, s‑a ridicat semnalul de alarmă privind costurile administrative și posibila ieșire temporară a tinerilor din piața muncii.

În cazul taxei pe moșteniri, scepticismul larg a venit din partea mediului de afaceri, avocaţilor de succesie și a celor care se temeau că o taxă drastică ar reduce atractivitatea Elveției pentru capitaluri internaţionale și investiţii.

Deşi inițiativa serviciului civic obligatoriu a fost respinsă, promotoarea sa, Noémie Roten, a afirmat că demersul nu este încheiat.

„Ne mândrim că am adus în dezbatere teme importante”, a spus ea, evocat egalitatea de gen, responsabilitatea civică și securitatea națională.

În precedentele referendumuri organizate în Elveția, o parte semnificativă a electoratului a arătat deschidere față de taxe pentru bogăția extremă — dar sprijinul a scăzut pe măsură ce s‑au clarificat implicațiile legale și economice ale măsurilor propuse.

Sistemul de inițiative și referendumuri — un element central al democrației directe elveţiene — a permis alegătorilor să decidă direct asupra schimbărilor majore, fără implicarea exclusivă a parlamentului.

Rezultatele de duminică reflectă o preferință clară pentru stabilitate fiscală și conservatorism instituțional: majoritatea alegătorilor au preferat să mențină sistemul existent — conscripţie doar pentru bărbați și impozitare moderată a averilor — în loc să adopte reforme ambițioase cu potențial impact economic și social semnificativ.