Cele trei femei din viața amoroasă a lui Cuza. 2 dintre ele l-au însoțit în exil!

Elena Rosetti- Cuza, Cocuța Conachi -Vogoride și Elena Maria Catargi-Obrenovici sunt cele trei femei care au jucat un rol esențial în evoluția lui Cuza. Sunt femei care i-au intrat în viața personală, prima ca soție, celelalte ca amante.

Elena Rosetti-Solescu s-a născut la 17 iunie 1825, la Iași. Având moșii în zona Vaslui la Solești, tânăra, singura fiică între mai mulți băieți a avut parte de o educație aleasă la Iași. La 19 ani, la 30 aprilie 1844, devenea soția lui Alexandru Ioan Cuza. Elena Doamna va tolera amantlâcurile lui Cuza. Elena Doamna era o fire retrasă, nu putea avea copii și refuza să apară în public. Zestrea ei a fost garanția că viitorul domnitor își putea urmări pasiunea pentru jocul de cărți la care pierdea până când, la Galați îl va cunoaște pe viitorul lui om de încredere în mașinațiuni subterane Cezar Librecht, socotit primul șef al unei structuri românești de informații.

Alexandru Ioan Cuza îi spune Elenei Doamna că va trebui să adopte 2 copii orfani după o serie de inundații (podul peste Olt de la Slatina e luat de ape) prin 1865 și așa fiii săi cu Elena Maria Obrenovici ( născuți unul în 1862, celălalt în 1865) devin vlăstare domnești. Exilat în 1866, după detronare, Cuza pleacă alături de soție, urmându-l și amanta, Maria Obrenovici.

Elena Doamna a fost îngrijită de fratele ei mai mic Theodor Rosetti-Solescu, până la moartea ei, la 2 aprilie 1909. El i-a fost executor testamentar, ea refuzând funeralii naționale.

Cocuța Conachi a văzut lumina zilei la 2/14 aprilie 1829, la Țigănești, Galați. Născută în familia Costache Conachi, poet-Zulnia Conachi Negri, Ecaterina Conachi, alintată Cocuța era soră cu patriotul și scriitorul Costache Negri.La vârsta de 17 ani, în 1846, Cocuța Conachi s-a căsătorit cu un grec, Nicolae Vogoride, care, grație zestrei sale a ajuns să conducă interimar Principatul Moldovei. S-a întâmplat după decesul domnitorului Grigore Ghica și apoi al caimacamului Theodor Balș, unul din marii boieri ai Moldovei.

Cocuța Vogoride îi va da iubitului ei, maiorul și prefectul Cuza scrisorile secrete dintre soțul ei, Nicolae Vogoride și consulatul austriac de la Iași și Galați. Acestea dovedeau că alegerile pentru Adunările Ad-Hoc au fost falsificate la indicațiile Vienei. Cuza a demisionat și a publicat în presă scrisorile.

Împăratul Napoleon al III-lea și Regina Victoria se întâlnesc în calitate de lideri ai principalelor Puteri Garante la Osborne pe Insula Wight și au decis ca să fie repetate alegerile din Moldova. Desigur că Nicolae Vogoride nu a prea fost încântat, dar soția sa, cu un curaj de moldoveancă aprigă la mânie i-ar fi zis că „de pe paie murdare, te-am luat din Fanar să te boieresc, acolo ai să ajungi”. Așadar, Vogoride a trebuit să închidă ochii la amantlîcul nevestei. Cocuța Vogoride a avut copii cu Vogoride, unii fiind considerați a fi de fapt ai lui Cuza. După moartea lui Vogoride, prin 1864, a plecat în Italia, unde a devenit prințesă Ruspoli. Aici, a mai dat naștere unor alți copii. A decedat la 6 martie 1870, pe fondul unor probleme post-natale.

Elena Catargi s-a născut în 1835. la Iași. Până să devină amanta lui Cuza, a avut o căsătorie cu un general sârb din care a rezultat un fiu crescut de rudele ei. A doua căsătorie a fost cu Milos Obrenovici, fiul rezultat și crescut de soț fiind viitorul rege Milan al Serbiei, născut la Mărășești în 1854.

Data de începere a idilei dintre domnitorul Alexandru Ioan Cuza și Maria Obrenović este în 1861. În 1862, se naște primul fiu al Mariei avut cu domnitorul: Alexandru A.I. Cuza. La 12 martie 1862, Cuza îi cumpăra o casă cochetă, cu 7 000 galbeni imperiali austrieci. Casa este Biserica Amzei, de la Manolache Zefcari.

Maria Obrenović s-a alăturat separat convoiului care îl ducea pe Cuza spre Predeal pentru a porni în exil spre Viena. Ulterior, a ajuns ca doamnă de onoare în suita soției viitorului împărat german Wilhelm I, Augusta.

Maria Obrenović a murit la Dresda, în 4/16 iulie 1876, la trei ani după Cuza (Cuza a murit la Heidelberg în mai 1873 din cauza unui infarct).