Ziua când s-a născut politicianul în jurul căruia s-a unit România

Oare cine a fost tânărul Alexandru Ioan Cuza până în anii revoluției de la 1848? A văzut lumina zilei la Bârlad pe 20 martie 1820. Tatăl său, Ioan Cuza era frate cu Constantin Cuza. Amândoi erau nepoții unui Ioniță Cuza (Cuzea). La origine ar fi putut proveni din zona greacă unde este astăzi Paralia Katerini, localitatea Kozani. Cert este că, ei Cuzeștii sunt boieriți sub domnii din familiile Duca sau Sturdza.

Mama domnitorului era Sultana Cozadini. Familia sa era genoveză, stabilită în Fanar. Sultana se născuse la Constantinopol. Tatăl ei ar fi venit în suita domnitorului Moldovei Alexandru Moruzi, fiind boierit și înzestrat cu rangul de comis-responsabil cu îngrijirea hergheliilor domnești.

Constantin Cuza, fratele lui Ioan Cuza este bunicul notoriului profesor antinsemit de mai târziu A.C.Cuza. Așadar, tatăl viitorului domn și bunicul profesorului erau frați.

Evident, de aceea a și ajuns Cuza să fie domn mai târziu. Era atât român, prin împământenirea străbunilor paterni, cât și occidental prin familia mamei. Evident, era și fanariot prin legăturile de familie ale neamului Cozadini cu Mavrocordații, Mavroghenii sau Vogorizii. Era omul potrivit să domnească peste o țară, unde dacă exista o populație majoritar românească, exista în schimb o confruntare a culturilor, orientală, autohtonă și occidentală. Cea orientală era împărțită între elementele slav, grec și otoman, iar cea occidentală era de inspirație franceză în cultură și germană în tehnică.

Poetul Vasile Alecsandri a fost coleg cu viitorul domn pentru care a fost ambasador la curțile Europei și Ministru de Externe, la Pensionul Cuenim din Iași. Alexandri scrie în nuvela „Porojan”:

„Am plecat odată cu Alexandru Cuza, căruia norocul îi rezerva tronul României, cu vărul său, N. Docan, și cu pictorul Negulici, care a murit la Constantinopol în urma evenimentelor de la 1848. Conducătorul și guvernatorul nostru era însuși secretarul vestitului Corai, dnul Filip Furnasaki”.

Cuza își ia Bacalaureatul la Paris, în 1835, la Sorbona, diploma fiind semnată de celebrul ministru Guizot. Studiază doi ani Dreptul, dar alături de fratele lui Dimitrie nu va sta la Paris ci va finaliza studiile la Academia Mihăileană din Iași. Devine cadet în oastea Moldovei. Studiile sale se finalizează în jurul anului 1839. În 1844, se căsătorește cu Elena-Rosetti-Solescu, boieroaică de neam, care însă în afară de zestre nu i-a adus și copii.