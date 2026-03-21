Începutul sistemului monetar românesc modern - borna 160

Auzim tot mai des că România trebuie să adere la moneda europeană Euro. Dar oare de când putem vorbi de un sistem monetar modern românesc în adevăratul înțeles al cuvântului? Cu siguranță, data de 17 martie 1866 este o dată de referință în acest sens.

La 16 septembrie 1835, în timpul domniei lui Alexandru Ghica în Țara Românească, apare pentru prima dată numele de „leu” pentru o monedă românească de facto.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza și-ar fi dorit să instituie „romanantul” drept monedă românească, după ce instaurase regimul domniei autoritare în 1864. Din cauza opoziției Imperiului Otoman, totul a rămas la stadiul de intenție. Dreptul de a bate monedă este „drept regalian” și consfințea independența ceea ce otomanii nu doreau, în orice caz, pentru Principatele Unite!

La data de 11/23 februarie 1866, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost detronat. Până la data de 10 mai 1866, România a fost condusă de Locotenența Domnească compusă din: Nicolae Haralambie, Nicolae Golescu și Lascăr Catargi.

La data de 17 martie 1866, la București, în ciuda protestelor vehemente ale sultanului otoman Abdul Aziz, Banca Otomană de la București a fost redenumită caBanca României. Capitalul bănzii era unul englez. Banca a fost condusă de Ion Ghica, un cunoscut pașoptist român și un eminent finanțist de factură liberală.

Adoptarea Constituției din 1866 s-a făcut la 1/13 iulie 1866. Principele Carol I începuse să domnească din 10/22 mai 1866. Ca urmare a acestui act constituțional, România fiind sub suzeranitate otomană dar sub garanția colectivă a puterilor europene a început să-și consolideze autonomia financiară internă.

Astfel, în România, s-a adoptat în 1867, „Legea pentru influențarea sistemului monetar național și pentru fabricarea monedelor naționale”.

Concret Adunarea Deputaților a votat lege care stabilea că „leul” este unitatea monetară națională, a la 29 martie/10 aprilie 1867 iar Senatul a adoptat-o la 14/26 aprilie 1867. Legea a fost publicată în „Monitorul Oficial” nr. 89 din data de 22 aprilie/4 mai 1867.

La 10/22 mai 1877, s-a proclamat Independența de Stat, iar tratatele de la San Stefano din 19 februarie/3 martie 1878 și Berlin din 1/13 iulie 1878, au recunoscut-o pe deplin, condiționat. Până în 1880, toate statele lumii au recunoscut independența României.

„Monitorul Oficial” nr. 90 din 17/29 aprilie 1880 publica "Legea pentru înfiinţarea unei bănci de scompt şi circulaţiune" din 11/23 aprilie 1880, apărând astfel Banca Națională a României, având capital mixt. Eminența cenușie a sistemului bancar românesc a fost, fără îndoială, craioveanul Eugeniu Carada. A patronat negociereile de culisese ale convenției comerciale cu Austro-Ungaria din 1875, a supervizat personal pregătirile războiului din 1877-1878, a adus parțial capitalul pentru crearea BNR.

La 17/29 martie 1866, acum 160 de ani, numele România se regăsea pe frontispiciul unei bănci în țara noastră.