Cele mai urâte despărțiri de trupe. Succesul s-a terminat cu scandal

Despărțirile de trupe au fost adesea însoțite de conflicte intense, trădări și scandaluri care au șocat fanii și au marcat istoria muzicală. Dincolo de aplauze și succes, viața unei trupe implică relații complexe, ambiții divergente și tensiuni care, în cele mai multe cazuri, erupe brusc și spectaculos.

În 1970, Paul McCartney a anunțat oficial despărțirea trupei The Beatles, afirmând că va lansa un album solo. Această decizie a fost rezultatul unor tensiuni crescute între membrii trupei, în special între John Lennon și Paul McCartney, și a fost amplificată de presiunea faimei internaționale. Despărțirea a marcat sfârșitul unei ere în muzica pop și a lăsat fanii într-o stare de șoc și tristețe.

Oasis, una dintre cele mai mari trupe britanice din anii '90, s-a destrămat în 2009 din cauza conflictelor constante dintre frații Noel și Liam Gallagher. Tensiunile au culminat într-o ceartă violentă înainte de un concert în Franța, ceea ce a dus la plecarea lui Noel din trupă.

Deși au existat zvonuri de reunire, relația dintre cei doi frați rămâne încordată, iar despărțirea lor rămâne una dintre cele mai dureroase pentru fanii britpop-ului.

Spice Girls, fenomenul pop al anilor '90, s-a destrămat în 1998 când Geri Halliwell (Ginger Spice) a părăsit trupa în mijlocul unui turneu mondial. Motivul oficial a fost dorința de a-și urma o carieră solo, dar zvonurile indicau tensiuni interne și diferențe de viziune artistică. Această despărțire a fost un șoc pentru fanii trupei și a marcat sfârșitul unei ere în muzica pop britanică.

Guns N' Roses a fost cunoscută pentru stilul lor rebel și pentru conflictele interne. În 1993, trupa a avut un concert în Buenos Aires care a fost marcat de comportamente abuzive și neprofesionalism, ceea ce a dus la plecarea mai multor membri. Această despărțire a fost una dintre cele mai tumultoase din istoria rock-ului și a lăsat o amprentă adâncă în cultura muzicală.

The Clash, una dintre cele mai influente trupe de punk rock, s-a destrămat în 1986 din cauza abuzului de droguri și a conflictelor interne. Drumnerul Topper Headon a fost concediat din cauza dependenței sale, iar Mick Jones a părăsit trupa în 1983, lăsând-o fără lider. Această autodistrugere a fost un exemplu tragic de cum abuzul de substanțe și conflictele interne pot distruge o trupă de succes.

În 2021, Daft Punk, duo-ul francez de muzică electronică, a anunțat retragerea lor printr-un videoclip enigmatic intitulat „Epilogue”. Motivul oficial al despărțirii nu a fost niciodată clarificat, lăsând loc speculațiilor. Această retragere misterioasă a fost o lovitură pentru fanii lor și a marcat sfârșitul unei ere în muzica electronică.