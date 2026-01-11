Cele mai scumpe stațiuni de iarnă din lume. Prețuri pentru milionari

Stașiunea montană Aspen, Colorado, SUA, este considerată cea mai scumpă și cea mai exclusivistă din lume. În mare parte, cei care își petrec aici vacanțele de iarnă sunt cel puțin milionari.

Aspen deține titlul de cea mai scumpă stațiune de schi din lume de mai mulți ani. Prețul locuințelor de lux ajunge în 2025 la 35.100 € pe metru pătrat (aproximativ 3.784 $ pe metru pătrat), în timp ce proprietățile ultra-luxoase pot ajunge la 68.900 € pe metru pătrat (aproximativ 7.449 $ pe metru pătrat), după cum notează elitetraveler.com.

Este o zonă extrem de exclusivistă cu oferte limitate. Planul urbanistic strict, controalele asupra dezvoltării imobiliare și planificarea cu densitate redusă a populației mențin stocul limitat. Cu doar două decenii în urmă, limita superioară a pieței se situa în jurul valorii de 10.900 € pe metru pătrat (aproximativ 1.178 $ pe metru pătrat), ilustrând modul în care raritatea și cererea pe termen lung din partea cumpărătorilor interni și internaționali au împins prețurile la cel mai înalt nivel.

Infrastructura regiunii se adresează mai ales elitei globale, fiind un centru pentru aviația privată, cu numeroase hoteluri de cinci stele, o scenă gastronomică la cele mai ridicate standarde și servicii ireproșabile, puse la dispoziție de personal ultracalificat în turism. Zona oferă toate caracteristicile unei stațiuni de schi de lux, cu patru munți cu teren variat și un calendar cultural diversificat pe tot parcursul anului, care include Festivalul de Muzică Aspen și Food & Wine Classic, conform sursei citate.

Lista celor care dețin proprietăți aici spune totul despre exclusivitatea zonei. Jeff Bezos deține o proprietate în Red Mountain, alături de Roman Abramovici, Michael Dell și Bill Koch, care și-a scos la vânzare proprietatea din Aspen anul trecut pentru colosala sumă de 125 de milioane de dolari. În august 2025, Little Lake Lodge, o proprietate de 29 de hectare, a făcut senzație, ca fiind una dintre cele mai scumpe case scoase vreodată la vânzare în SUA, la prețul de 300 de milioane de dolari.