Cele mai periculoase parcuri de distracție. Atracții care te fac să simți frica

Unele dintre cele mai periculoase parcuri de distracții din lume au lăsat în urmă un șir de accidente tragice, cauzate de reglementări insuficiente și măsuri de siguranță neglijente. Faimosul Action Park din New Jersey a devenit legendar pentru extremul său periculos, în timp ce incidentele de la Dreamworld din Australia (2016) și accidentele în diverse parcuri cu montagne russe sau plimbări cu bărci au provocat multiple răni grave și decese, atrăgând atenția asupra riscurilor ascunse din spatele distracției aparent inofensive.

Action Park, deschis în 1978 în Vernon, New Jersey, a devenit rapid faimos pentru combinația sa de atracții palpitante și riscuri semnificative. În timpul apogeului său, în anii 1980 și 1990, parcul oferea montagne russe, tobogane de apă și alte instalații construite adesea fără supraveghere inginerescă strictă, funcționând într-un mediu în care siguranța de bază era frecvent neglijată.

Rides precum Cannonball Loop, Tidal Wave Pool sau Alpine Slide au provocat multiple răni grave și cel puțin șase decese, iar angajații adolescenți, cu instruire limitată, și o cultură a permisivității au contribuit la reputația parcului ca loc periculos.

Pe lângă incidentele tragice, Action Park a creat amintiri memorabile pentru vizitatori, caracterizate de adrenalina și senzația de libertate extremă. Cu o gamă largă de atracții care funcționau adesea prin experimentare directă și reguli aplicate superficial, parcul a atras anual sute de mii de vizitatori, mulți dintre ei revenind chiar și după accidente minore.

În ciuda controalelor sporadice și a închiderilor temporare ale unor instalații, Action Park a rămas un simbol al distracției neconvenționale și al riscurilor asumate, lăsând în urmă o moștenire culturală intens comentată chiar și după închiderea sa definitivă în 1996.

De-a lungul secolului XX și până în prezent, mai multe parcuri de distracții au înregistrat accidente grave, soldate cu decese și răniți. Printre acestea se numără Derby Racer din Revere, Massachusetts (1911–1936), care a cauzat trei decese și numeroase răni, Big Dipper la Battersea Fun Fair din Londra, cu cinci decese și 13 răniți în 1972, sau Cannonball Loop de la Action Park din New Jersey, închis după o lună de funcționare din cauza designului periculos.

Alte incidente includ Perilous Plunge la Knott’s Berry Farm, unde o femeie a murit în 2001, și Banzai Pipeline la Waterworld Concord, unde în 1997 un tânăr a decedat și 30 au fost răniți din cauza supraaglomerării. Accidentele au dus la închiderea definitivă sau demolarea atracțiilor, evidențiind riscurile asociate cu unele dintre cele mai populare instalații de divertisment.

Silver Dollar City, unul dintre cele mai populare parcuri de distracții din Missouri, a înregistrat de la deschidere în 1960 o singură fatalitate. Incidentul a avut loc pe 9 iulie 1980, pe roller coasterul Fire in the Hole, când James Frederick Polley, în vârstă de 23 de ani, și a lovit capul de o ușă joasă după ce trenul a fost deviat pe linia de întreținere.

Accidentul a fost considerat rezultat al erorii umane, iar angajații au avertizat pasagerii să se aplece înainte de impact. După verificările necesare, atracția a fost redeschisă două zile mai târziu, iar parcul a continuat să funcționeze fără alte incidente fatale.

Robin Demyttenaere, 33 de ani, din Aalter, Belgia, a testat recent atracția „Valul” la un târg din Medan, Indonezia, o instalație cunoscută pentru gradul ridicat de pericol, în care vizitatorii se agață de structura care se rotește rapid. YouTuberul, care a cheltuit 87.000 de lire pe 5.000 de plimbări în întreaga lume, a descris experiența ca fiind „unică și diferită”, deși a simțit că instalația ar putea ceda în timpul funcționării.

Atracția, care costă 2 lire pentru 10 minute și poate găzdui până la 40 de persoane simultan, i-a oferit lui Robin o doză puternică de adrenalină și senzația că nu înțelegea complet modul de funcționare. În ciuda emoțiilor inițiale, acesta a declarat că ar repeta experiența, apreciind atmosfera generală, cu râsete și zâmbete, care a transformat plimbarea într-o experiență memorabilă, potrivit mirror.co.uk.

Mai multe atracții din întreaga lume au fost implicate în accidente grave și decese, ducând la închiderea sau demolarea lor. Printre acestea se numără Son of Beast la Kings Island, cu probleme structurale și incidente între 2006 și 2009, Verrückt la Schlitterbahn, unde un băiat de 10 ani a murit în 2016, Thunder River Rapids Ride la Dreamworld, care a provocat patru decese în 2016.

Alte instalații periculoase includ The Catapult și Opa la Mt. Olympus Water & Theme Park, Zipper la diverse carnavaluri, Windjammer Surf Racers și FearVR: 5150 la Knott’s Berry Farm, precum și Black Hole la Alton Towers. Problemele raportate au variat de la căderi și accidente de impact, la defecțiuni ale restricțiilor și întreținere insuficientă, ceea ce a determinat închiderea permanentă a acestor atracții.