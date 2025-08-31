Social Cele mai mari dureri vin din aceste zone ale corpului. Orice lovitură este usturătoare







Există zone extrem de sensibile ale organismului uman, iar loviturile sunt simțite din plin. Chiar dacă pentru puțin timp, durerea ne face să ne chircim și să regretăm că nu am fost atenți în momentul impactului cu o masă, un scaun sau un perete. Iată care sunt zonele ce trebuie păzite ca ochii din cap, conform menshealth.com.

1. Vârful degetelor Conform unui studiu publicat în revista Annals of Neurology, vârfurile degetelor sunt mai sensibile la durere decât aproape orice altă parte a corpului. De aceea, răni mici, precum tăieturile cu hârtia sau înțepăturile cu acul, pot face un adult să se schimonosească de durere. Vârfurile degetelor sunt dens populate cu terminații nervoase, care transmit semnale de durere direct către creier. Cu cât sunt mai multe terminații nervoase, cu atât sunt mai multe semnale de durere.

2. Tibia Tibia – osul din partea din față a piciorului – este acoperită de foarte puțină masă musculară sau grăsime. Asta înseamnă că nu există niciun strat protector peste os care să vă protejeze în cazul unei lovituri. Chiar și cea mai ușoară lovitură de la o măsuță de cafea vă poate face să vă îndoiți de durere, iar o lovitură în tibie vă poate pune la pământ.

Dacă calci pe o piesă Lego cu vârful sau călcâiul piciorului, vei simți o durere suportabilă. Dacă calci pe aceeași piesă cu arcul piciorului, îți va fi greu să te abții să nu țipi.

Motivul pentru această diferență de sensibilitate: vârful și călcâiul piciorului lovesc solul de sute de ori pe zi. „Aceste zone sunt supuse unei solicitări constante și dezvoltă o piele groasă. Aceste formațiuni de calus permit pielii să reziste la un stres mai mare”, spune podologul David Blackmer, D.P.M., fondatorul Blackmer Foot and Ankle, conform sursei citate.

La fel ca tibia, partea din față a genunchiului nu are prea multă protecție din mușchi sau grăsime.

În plus, stratul superior al osului din rotula genunchiului, numit strat periostal, este plin de nervi senzoriali, explică Douglas J. Spiel, medic radiolog certificat, specializat în tratarea durerii intervenționale. Partea din spate a rotulei este, de asemenea, neprotejată. Aceasta se află într-o crestătură între mijlocul și părțile laterale ale osului coapsei, sau femurului. „Când se lovește, se formează vânătăi în partea din spate a rotulei și a femurului”, spune dr. Spiel. Cu alte cuvinte, primiți două lovituri – și semnale de durere din două locuri – la prețul uneia singure.

5. Cotul chiar doare

Nervul ulnar este un nerv uriaș care se află în partea din spate a cotului. Acest nerv se află lângă osul din partea superioară a brațului, numit humerus. Din cauză că nu există aproape niciun strat protector pentru protejarea nervului ulnar, nervii se activează mai ușor atunci când zona este lovită. Durerea în cot chiar este una greu suportabilă.