Cele mai grave accidente feroviare din istorie. Bilanțuri înfiorătoare, cu sute de morți

Trenurile există de peste 200 de ani, iar capacitățile tehnice au ajuns la un nivel impresionant. Deși sunt în mare măsură sigure, puterea fizică și greutatea foarte mare transformă accidentele într-unele devastatoare. Trei dintre cele mai mari tragedii petrecute pe căile ferate au avut un bilanț copleșitor. Și s-au înregistrat în secolul al XX-lea, conform arnolditkin.com.

Într-o seară de sfârșit de iunie a anului 1989, două trenuri de pasageri treceau unul pe lângă celălalt între orașele Ufa și Asha din Munții Urali. În total, peste 1.300 de pasageri circulau în aproape 40 de vagoane atașate la două locomotive. Garniturile transportau sute de copii, atât în ​​drum spre, cât și dinspre taberele de vacanță de pe plajele Mării Negre.

La sute de metri depărtare, o conductă de gaze s-a fisurat, iar gazul a ajuns în zona unde trenurile treceau unul pe lângă celălalt. Gazul lichid a format un vapor dens. În timp ce trenurile treceau unul pe lângă celălalt, una dintre roți a aruncat o scânteie care a prins scurgerea.

Se estimează că explozia rezultată a fost echivalentul a 10.000 de tone de TNT și a fost vizibilă de la peste 150 de kilometri. Potrivit înregistrărilor oficiale, 575 de persoane au murit, inclusiv 181 de copii. Există mai multe rapoarte care indică un număr și mai mare de decese – surse neoficiale cred că în acea noapte s-au produs 780 de morți. Peste 100 de ambulanțe au transportat răniții la spitalele locale, peste 800 de persoane conform rapoartelor oficiale.

„În acea zi, m-am dus la muncă a vând părul blond și m-am întors acasă cu el cărunt”, a spus unul dintre doctorii implicați în operațiunea de salvare.

În iunie 1981, India a cunoscut un sezon devastator al musonilor. Ploile abundente au făcut să crească râurile, iar vânturi puternice au spulberat multe construcții. Pe 6 iunie, un tren cu 9 vagoane, supraglomerat cu peste 1.000 de pasageri, a intrat în haos.

Trenul a părăsit gara din Mansi și se deplasa spre Saharsa, în statul Bihar. Pe traseu a trecut peste pe un pod cu restricții, iar mecanicul de tren a frânat brusc, făcând ca șapte din cele nouă vagoane să se prăbușească în râul Baghmati. Unele rapoarte diferă. Ministerul Dezvoltării Rurale a explicat că frânarea bruscă este cea care a cauzat deraierea - aceasta este explicația general acceptată.

Dar, președintele Consiliului Căilor Ferate din India a raportat că vântul puternic a aruncat trenul în apă. Scenariul „frânare bruscă” include detaliul credibil că mecanicul a frânat pentru a nu lovi o vacă rătăcită pe șine. Povestea spune că mecanicul, un hindus, ar fi încercat probabil să evite să lovească animalul sacru.

Mulți experți cred că ploaia a făcut ca roțile trenului să alunece și să producă deraierea. 600 de oameni și-au pierdut viața. Din cauza locației îndepărtate a locului dezastrului, ajutorul nu a sosit după multe ore de la tragedie.

Cel mai grav dezastru feroviar din istorie, incidentul Saint-Michel-de-Maurienne. În timpul Primului Război Mondial, un tren care transporta peste 1.000 de pasageri (aproape în totalitate soldați francezi) venea din Italia către Hexagon. În timp ce soldații sperau la mică vacanță, pentru că erau în permisie, departe de lupte, mulți dintre ei nu au mai ajuns acasă.

Potrivit datelor oficiale, 982 de soldați se aflau în 19 vagoane de tren. Cu toate acestea, chiar mai mulți pasageri ar fi putut fi prezenți și neraportați, din cauza penuriei de locomotive în timpul războiului. Mecanicul a refuzat inițial să părăsească gara din cauza condițiilor trenului, dar a cedat pentru că a fost amenințat.

Într-o zonă de vale, frânele garniturii au cedat, din cauza supraaglomerării vagoanelor și a atins o viteză de aproximativ 80 de kilometri la oră. Vagoanele, de lemn, au luat foc, pentru că pasagerii foloseau lumânări și chibrituri pentru a face lumină. Mai mult, uni dintre ei aveau și materiale explozive.

Rapoartele oficiale spun că între 700 și 800 de pasageri au murit, dar situația a fost clasificată de mulți ani din cauza implicării militare. În plus, contabilizarea deceselor a fost dificilă din cauza incendiului, care s-a manifestat până a doua zi dimineață. Doar 432 de cadavre au putut fi identificate dintre cele aproximativ 800 de decese. Până la 1.000 de morți sunt posibile din cauza supraaglomerării trenului și a insistenței militarilor de a clasifica accidentul.