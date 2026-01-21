Detalii noi despre tragedia feroviară din Spania. Problemele ascunse ale trenurilor de mare viteză

Ancheta privind accidentul feroviar produs duminică, 18 ianuarie, în sudul Spaniei continuă, iar datele apărute în ultimele ore concentrează atenția asupra stării infrastructurii feroviare din zona incidentului, conform analiștilor de la European Conservative.

Potrivit informațiilor analizate de autorități, un spațiu de peste 30 de centimetri apărut la nivelul căii ferate ar fi declanșat deraierea inițială a trenului de mare viteză, înainte de coliziunea cu o altă garnitură care circula pe sens opus.

Accidentul, considerat cel mai grav din istoria rețelei spaniole de mare viteză, s-a soldat cu cel puțin 40 de persoane decedate și peste 100 de răniți.

Incidentul a avut loc în zona localității Adamuz, provincia Córdoba, pe magistrala de mare viteză care leagă Málaga de Madrid.

Un tren operat de compania Iryo a deraiat în timpul deplasării, iar mai multe vagoane au ajuns pe linia opusă. La aproximativ 20 de secunde după deraiere, garnitura a fost lovită de un tren Renfe Alvia, care circula din sens contrar.

Autoritățile au confirmat că ambele trenuri circulau pe un tronson unde fuseseră efectuate lucrări de reparație finalizate în luna mai a anului trecut.

În prima declarație publică după tragedie, ministrul Transporturilor, Óscar Puente, a afirmat că infrastructura se afla în „stare perfectă” și a descris accidentul drept „foarte ciudat”.

Ulterior, informațiile apărute în spațiul public au indicat existența unor semnale de avertizare anterioare legate de starea liniei ferate respective.

Sindicatul majoritar al mecanicilor de locomotivă a semnalat în repetate rânduri probleme pe coridorul Madrid–Sevilla, din care face parte și sectorul unde s-a produs accidentul.

Potrivit avertismentelor, degradarea căii ferate ar fi generat vibrații, zgomote și disconfort pentru pasageri, fiind solicitată limitarea vitezei la 250 km/h.

O investigație realizată de platforma Popes80 arată că, între luna mai și data accidentului, pe rețelele sociale au fost publicate peste 50 de materiale video, relatări și plângeri privind probleme tehnice pe această linie de mare viteză.

My heart breaks for the victims of the tragic high-speed train collision in Southern Spain on Sunday.Sending love and prayers to all those affected by this devastating event. #SpainTrainDerailment #SpainTrainCrash #PrayForSpain 🙏🇪🇸 pic.twitter.com/FKMwKAw6nD — Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) January 19, 2026

Printre aspectele semnalate se numără frânări bruște, trepidații, zgomote neobișnuite și opriri neplanificate.

În paralel, atenția publică s-a îndreptat și către companiile implicate în lucrările de reabilitare a infrastructurii. Una dintre acestea este menționată în cadrul așa-numitului „caz Koldo”, dosar aflat în atenția autorităților judiciare, care vizează atribuirea unor contracte publice din domeniul transporturilor.

Accidentul are loc pe fondul unei creșteri semnificative a utilizării transportului feroviar de mare viteză în Spania.

Datele menționate indică o creștere de 77% a numărului de pasageri între 2019 și 2024, în contextul politicilor de promovare a transportului feroviar și al restricțiilor aplicate traficului rutier.

De asemenea, textul sursă menționează că investițiile anunțate de guvernul condus de Pedro Sánchez nu reflectă integral costurile reale de întreținere, ținând cont de extinderea rețelei și de inflația acumulată în ultimii ani.

Autoritățile spaniole au deschis o investigație tehnică și judiciară pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului. Circulația feroviară pe tronsonul afectat rămâne suspendată, iar concluziile oficiale sunt așteptate după finalizarea analizelor de infrastructură și siguranță.