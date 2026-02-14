Cel mai scump ceas din lume valorează 55 de milioane de dolari. Cum arată bijuteria miliardarilor

Cel mai ceas care a existat vreodată costă 55 de milioane de dolari și este obijuterie în domeniu. Este echivalentul unei averi la care majoritatea oamenilor doar pot să viseze. Iată cele mai scumpe ceasuri din lume, conform mygemma.com.

În fruntea listei cu cele mai scumpe ceasuri se află Graff Diamonds Hallucination. Este un accesoriu fără precedent, format din diamante de 110 de carate. Diamantele de toate culorile, inclusiv Fancy Pink, Fancy Yellow, Fancy Green și Fancy Blue, și tăieturile, inclusiv smarald, inimă, para, marchiz și rotund, sunt combinate pentru a crea acest ceas cât o avere îndestulătoare pentru multe generații. Costă 55 de milioane de dolari.

Cunoscuți pentru articolele luxoase de bijuterii cu diamante, Graff Diamonds a creat ceasul The Fascination, care conține 152,96 carate de diamant, cu un diamant central, care are o formă de pară D Flawless de 38,14 carate. Diamantul central se desprinde într-un inel care poate fi purtat separat. Costă 40 de milioane de dolari.

Versiunea originală a acestei piese ar fi fost comandată pentru Maria Antoaneta de către unul dintre iubiții ei. Abraham-Louis Breguet a început să lucreze la ceas în 1782, iar Maria Antoaneta a fost executată înainte de finalizarea acestuia în 1827 de fiul lui Breguet.

Include toate accesoriile cunoscute la acea vreme, inclusiv un termometru, o sonerie și un calendar. Ceasul a fost expus la Muzeul L.A. Mayer din Ierusalim până când a fost furat în 1983. Piesa a fost în cele din urmă recuperată și este și astăzi expusă la Muzeul Mayer. Este evaluată la 30 de milioane de dolari.

Acest ceas colosal este înzestrat cu un număr de 874 de diamante, însumând 201 de carate, într-o gamă variată de culori. Centrul ceasului Chopard este format din trei diamante în formă de inimă, în galben, roz și albastru. Prețul este de 25 de milioane de dolari.

Acest ceas de buzunar din aur a fost creat în 1933 de Patek Philippe pentru bancherul Henry Graves Jr. A fost nevoie de 5 ani pentru a fi finalizat și are 24 de accesorii, inclusiv un calendar, indicatori pentru orele răsăritului și apusului și un calendar ceresc din apartamentul lui Graves de pe Fifth Avenue din New York.