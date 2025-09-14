Cel mai mare scandal din istoria Premiilor Gopo. Ce l-a declanșat

Gala Premiilor Gopo 2019 a fost marcată de unul dintre cele mai controversate momente din istoria evenimentului: pe scena Teatrului Național București au urcat interpreți de manele. Acest moment artistic, menit să fie un tribut temei sociale a filmului „Soldații. Poveste din Ferentari”, a stârnit reacții dure în rândul actorilor.

Printre cei care și-au exprimat nemulțumirea se numără Mihai Mărgineanu, cunoscut pentru piesele sale controversate.

„Aseară, la Premiile Gopo, cel mai cu ștaif eveniment al culturii cinematografice românești, organizatorii au adus pe scenă o trupă formată din niște rromi plinuți și cu «maiouri» peste burți burdușite care au «făcut un program» de manele.”

Mărgineanu a declarat că de multă vreme nu a mai văzut aâta subcultură injectată în cultură și că România a ajuns rău. Artistul a comparat atmosfera din sală cu perioada comunistă.

„I-am simțit stingheri și speriați, ca pe timpul comunismului când trebuia să aplauzi ca să te vadă securistul cum că nu ești retrograd și destabilizator. Aseară, la Premiile Gopo, văzând atâta subcultură injectată în cultură, m-am convins că România este în metastază stadiul final și că nu mai apucăm nici tratamentul paleativ.”

Și artistul Aurelian Temișan a criticat momentul, ironizând prestația maneliștilor. El a spus că nu e normal ca cei mai mari actori și regizori din țară să fie nevoiți să asculte un manelist îmbrăcat în alb.

„Eram în fața televizorului, dar tot rușine am simțit. Să ai pe scena Teatrului Național derularea premiilor GOPO, un festival de elită, în sală mari scenariști, regizori, producători, oameni de televiziune, mari actori ai țării și să asculți un burtos în maiou alb (căruia îi mai lipsea doar grătarul!).”

Actrița Monica Davidescu a fost mai reținută, dar critică în mesajul său: „Aseară premiile Gopo. Glamur, eleganță, parfum, asta dacă organizatorii nu ar fi greșit flagrant aducând manele în scenă.”

Pe de altă parte, unele voci au sărit în apărarea momentului artistic. Mihaela Drăgan, fondatoarea trupei Giuvlipen, a amintit de importanța reprezentării culturii rome: „Romii au pus bazele a ceea ce voi numiți «cultura națională». Romii au fost sclavi aici, romii au fost exterminați în Holocaust… Deci instituțiile astea de cultură nu vă aparțin doar vouă.”

Organizatorii Premiilor Gopo au explicat intenția din spatele invitației trupei Kana Jambe. Aceștia au spus că momentul de la eveniment a avut legătură cu filmul.

„Invitația adresată trupei Kana Jambe este evident legată de tema filmului «Soldații. Poveste din Ferentari», premiat aseară cu Premiul pentru Debut. Ne-am dorit ca Gala Gopo din acest an să fie o pledoarie pentru diversitate, acceptare și toleranță.”

Filmul regizat de Ivana Mladenovic explorează viața în Ferentari și include secvențe legate de manele și școala lui Dan Bursuc, context care, conform organizatorilor, justifică prezența pe scenă a trupei.

Cu toate acestea, momentul a stârnit cel mai mare scandal din istoria Premiilor Gopo, un eveniment care de obicei se concentrează pe recunoașterea excelenței în cinematografia românească. Criticile publice, reacțiile dure ale artiștilor și dezbaterile aprinse din presă au transformat o gală de prestigiu într-o veritabilă controversă culturală.