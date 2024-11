Monden Emoții la „Te cunosc de undeva”. Decizia luată de Aurelian Temișan







În urmă cu două luni, Andreea Bălan anunța că părăsește trustul Antena 1 și formatul din care a făcut parte, respectiv emisiunea Te cunosc de undeva. De această dată, presa tabloidă a scris că Aurelian Temișan, nașul Andreei Bălan, ar fi luat aceeași decizie, după ce s-a implicat într-un nou proiect, la un alt post TV.

Aurelian Temișan, schimbări în carieră

Fanii lui Aurelian Temișan au fost luați prin surprindere de vestea că artistul va apărea la un alt post de televiziune, după ce ani de zile a fost parte din juriul emisiunii „Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Decizia de a pleca este cu atât mai surprinzătoare cu cât și Andreea Bălan, fina sa, a anunțat că se retrage din show-ul de transformări, lăsând loc pentru o echipă nouă.

Temișan a ales să își folosească experiența într-un nou format, acceptând rolul de jurat în sezonul cinci al emisiunii „Vedeta familiei”, unde va evalua talentele tinere și promițătoare ale micilor artiști. Alături de Crina Mardare, Radu Ștefan Bănică și Anca Țurcașiu, Temișan va avea misiunea de a ghida și încuraja tinerii interpreți, oferindu-le feedback constructiv pentru a-și dezvolta abilitățile scenice.

Aurelian Temișan, parte dintr-un proiect TVR

„Vedeta familiei” este o emisiune de divertisment difuzată la TVR 1 și prezentată de Florina Constantinescu, unde micii artiști își pot pune în valoare talentele printr-o serie de provocări captivante. Formatul include nouă ediții, fiecare având ca protagoniști trei tineri concurenți care concurează pentru a impresiona juriul și a câștiga titlul săptămânii. Cele trei probe – „Împreună, orice-ar fi”, „Cu ce te lauzi?” și „Acum e acum!” – le oferă concurenților ocazia de a-și demonstra abilitățile vocale și expresivitatea artistică în fața publicului și a juraților.

„În ziua de azi, nu îţi trebuie multe calităţi ca să fii vedetă, dar aici nu e vorba despre vedeta în sine, ci despre a fi artist şi a fi cunoscut prin arta ta. Aşa că, dintre calităţi, cea mai importantă este perseverenţa, apoi încrederea în tine şi munca ta; şi dorinţa – nu ştiu dacă e o calitate, dar cred că ar trebui introdusă între ele”, a spus Radu Ștefan Bănică despre emisiune.

A plecat sau nu de la Antena 1?

În urma speculațiilor despre plecarea sa de la Antena 1, Aurelian Temișan a făcut lumină și a spus că nu va părăsi masa juraților Te cunosc de undeva. Mai mult, artistul a precizat că trustul i-a permis să aibă colaborarea cu Televiziunea Națională, având în vedere că filmările pentru celebrul show din care face parte vor începe abia în 2025.

„Este un proiect adiacent pentru că în perioada asta nu am avut „Te cunosc de undeva” și am primit confirmarea de la Antenă să pot să particip la „Vedeta familiei”. Este un proiect de suflet, este o emisiune de copii, deci nu are legătură. Filmările la „Te cunosc de undeva” nu știu exact când vor începe, dar nu cred că încep până la finalul anului, iar „Vedeta familiei” am filmat-o deja. Au fost cinci zile în care am filmat și s-a terminat proiectul. S-au făcut câte două emisiuni pe zi. Bine, eu nu am fost decât la cea de dimineață, că după-masă aveam repetiții. Așadar, „Vedeta familiei” se termină cu mult înainte de a începe noi în partea cealaltă. (…) Nici nu începem filmările pentru „Te cunosc de undeva” anul acesta, iar proiectul de la TVR se termină înainte de finalul anului”, a detaliat Aurelian Temișan pentru TVmania.