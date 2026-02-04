Cel mai mare producător de zahăr a câștigat procesul cu ANAF și cere 20 de milioane de lei

Agrana România SRL, subsidiară a grupului austriac Agrana Zucker AG, a obținut o victorie semnificativă în instanță, după un proces care a durat aproape patru ani împotriva ANAF, potrivit deciziei instanței Curții de Apel București.

Compania, prezentă pe piața românească din 1998 și activă în producția de zahăr, amidon, dulciuri și concentrate de fructe, a cerut restituirea a peste 19 milioane de lei, sumă reprezentând TVA, impozit pe profit și dobânzi suplimentare percepute în urma unei inspecții fiscale.

Agrana România deține fabrici la Roman, Buzău și Țăndărei și raporta în 2024 o cifră de afaceri de peste 830 milioane lei, cu un profit de 8 milioane lei și aproape 300 de angajați. În 2005, grupul și-a unit fabricile din România sub AGRANA România S.A., redenumită în 2018 AGRANA ROMANIA SRL.

Controalele ANAF, realizate prin Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, au vizat o inspecție fiscală generală finalizată cu raportul de inspecție nr. F-MC 155/31.03.2017 și decizia de impunere nr. F-MC 155/31.03.2017.

Potrivit autorităților fiscale, compania nu ar fi putut demonstra că bunurile implicate în anumite tranzacții au părăsit teritoriul României, iar documentele de transport atașate facturilor nu ar fi fost completate corespunzător. În consecință, ANAF a considerat tranzacțiile drept livrări interne, pentru care Agrana România SRL ar fi datorat TVA, conform Codului Fiscal.

Societatea a contestat actele ANAF, iar soluția de soluționare a contestației, emisă în 2021, a menținut parțial deciziile inspectorilor. În 28 aprilie 2022, Agrana România SRL a cerut intervenția instanței, solicitând restituirea sumelor plătite în plus, respectiv: 12.519.698 lei TVA, 1.918.181 lei impozit pe profit și 4.829.649 lei dobânzi și majorări.

După analiza dosarului și expertiza solicitată de instanță, Curtea de Apel București a pronunțat decizia pe 27 ianuarie 2026, admitând cererea companiei. Instanța a anulat în parte raportul de inspecție fiscală, decizia de impunere și decizia de soluționare a contestației.

ANAF este obligată să restituie Agrana România SRL sumele menționate, împreună cu dobânzile calculate de la plata efectivă până la restituire. Totodată, statul trebuie să suporte cheltuielile judiciare, inclusiv onorariile avocatului și expertului.

Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile la Curtea de Apel București. Reprezentanții companiei au subliniat că victoria instanței confirmă corectitudinea documentației contabile și fiscale prezentate, precum și faptul că ANAF nu a respectat complet procedurile legale în cadrul inspecției.