Grădinarul elvețian Jürg Wiesli a intrat din nou în Guinness World Records după ce a crescut un ardei iute de 52,5 centimetri, cel mai lung înregistrat vreodată. Recordul a fost verificat pe 11 august 2026, în localitatea Dozwil, din cantonul Thurgau, Elveția.

Performanța este cu atât mai neobișnuită cu cât Wiesli și-a depășit propriul record, stabilit în 2018, când cultivase un ardei iute de 50,5 centimetri. Vechea performanță a rămas neînvinsă aproape opt ani.

Jürg Wiesli nu a ajuns la noul record întâmplător. Grădinarul elvețian lucrează de mai bine de un deceniu la dezvoltarea unor ardei din ce în ce mai lungi.

Actualul record a fost obținut din soiul de cayenne „Joe's Long”, parte a speciei Capsicum annuum. Sămânța folosită pentru noua plantă provenea chiar dintr-un ardei de 48,5 centimetri cultivat de Wiesli în 2025.

Prin păstrarea semințelor de la cele mai reușite plante, grădinarul și-a dezvoltat propria linie, pe care a numit-o „Wiesli Big Long”.

Guinness World Records notează că Wiesli a mai stabilit recorduri pentru cel mai lung ardei iute și în trecut. În 2017, el a prezentat un exemplar de aproximativ 45 de centimetri, iar un an mai târziu a ridicat recordul la 50,5 centimetri.

Grădinarul a explicat pentru Guinness World Records că procesul începe primăvara, când semințele sunt cultivate în interior, sub lumini speciale, la aproximativ 28 de grade Celsius.

Plantele sunt apoi mutate în grădină la sfârșitul lunii aprilie, după ce trece pericolul înghețului.

„Încep semințele în interior, în martie, sub lumini pentru plante, la 28 de grade Celsius. Apoi le plantez în grădină la sfârșitul lunii aprilie”, a explicat Wiesli.

Solul este pregătit cu compost matur, iar plantele sunt udate regulat și fertilizate echilibrat.

„Au nevoie de udare regulată și de un fertilizator echilibrat, dar nu prea mult. Altfel, produc multe frunze în loc de ardei”, a precizat grădinarul.

Pentru Wiesli, obținerea unui ardei foarte lung nu este singura dificultate. Forma fructului contează la fel de mult.

„Adevărata artă este să obții un ardei drept. Ardeii lungi tind să se răsucească, iar încercarea de a-i îndrepta este aproape imposibilă, pentru că se rup”, a spus el pentru Guinness World Records.

Noul record măsoară cu doi centimetri mai mult decât precedentul record mondial al lui Wiesli, stabilit în 2018.

Ardeii iuți nu sunt singurele plante pentru care Jürg Wiesli a obținut rezultate remarcabile. El a declarat că, de-a lungul timpului, a deținut peste 20 de recorduri naționale în Elveția pentru diverse legume și fructe.

Printre acestea se numără castraveți, morcovi, sfeclă, varză roșie, dovleci și alte culturi cultivate pentru dimensiuni neobișnuite.

După recoltare, Wiesli spune că nu lasă ardeii să se piardă. Îi usucă într-un cuptor pe lemne și îi transformă în pudră, pe care o folosește în mâncare.

Guinness World Records a confirmat că ardeiul de 52,5 centimetri cultivat de Jürg Wiesli este în prezent cel mai lung ardei iute înregistrat oficial în lume.

Recordul reprezintă rezultatul unor ani de selecție a semințelor și de cultivare atentă, într-un domeniu în care diferențele de câțiva centimetri pot face diferența între o recoltă obișnuită și un record mondial.