Cehia cere sancțiuni după drona căzută în România: Rusia continuă să provoace

Ministrul de Externe al Cehiei, Jan Lipavsky, a comentat incidentul petrecut sâmbătă seara, când o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României. „Rusia continuă să provoace. Aseară a fost România. Nu cred în «greșelile» Rusiei. Ca aliați NATO, rămânem vigilenți”, a scris șeful diplomației de la Praga într-un mesaj publicat pe rețeaua X.

Oficialul ceh a subliniat că Moscova „trebuie să plătească un preț concret pentru provocările sale împotriva NATO” și a precizat că Republica Cehă va susține noi sancțiuni la nivel european. „De aceea, Republica Cehă susține sancțiuni suplimentare”, a scris Lipavsky.

Sâmbătă, 13 septembrie, autoritățile române au transmis un mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea, avertizând populația că există riscul ca fragmente de obiecte să cadă din spațiul aerian.

Ministerul Apărării Naționale a precizat într-un comunicat că, la ora 18:05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană Fetești au decolat pentru monitorizarea situației aeriene la frontiera cu Ucraina. Decizia a venit după ce forțele ruse au lansat atacuri asupra infrastructurii ucrainene de la Dunăre, iar o dronă a fost interceptată în spațiul aerian național.

Ulterior, ministrul român de Externe, Oana Țoiu, a anunțat că va ridica problema provocărilor repetate cu drone la Adunarea Generală a ONU, unde va sublinia importanța solidarității aliate în fața agresiunilor rusești.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a transmis că Armata Română, împreună cu aliații care execută misiuni de poliție aeriană, au autoritatea de a doborî drone care pătrund în spațiul aerian național Moșteanu a declarat că această atribuție este reglementată prin Legea 73/2025, adoptată în primăvară. „Piloții sau unitățile antiaeriene de la sol primesc aprobarea pe linie militară, operațională. Au avut aprobarea și astăzi și o vor avea ori de câte ori dronele vor pătrunde pe teritoriul nostru”, a transmis ministrul pe Facebook.

Acesta a adăugat că normele și procedurile care stabilesc lanțul de comandă pentru doborârea aeronavelor cu pilot au fost întocmite pe parcursul verii și se află în prezent pe agenda Consiliului Suprem de Apărare a Țării, urmând să fie validate la prima ședință a CSAT.

„Până atunci, aprobarea este dată, ca și până acum, de ministru sau de un împuternicit de pe lanțul de comandă, atunci când ministrul decide acest lucru, cu titlu temporar. Rusia ne-a provocat și va continua să ne provoace și să ne testeze reacțiile. Răspunsul nostru și al aliaților va fi ferm de fiecare dată”, a subliniat Moșteanu.