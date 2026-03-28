Ceasurile se dau înainte în această noapte. Schimbarea care scurtează ziua de duminică

România va trece la ora de vară în noaptea de sâmbătă spre duminică, 28–29 martie 2026, aliniindu-se astfel practicii aplicate în majoritatea statelor Uniunii Europene.

Modificarea aduce mai multă lumină naturală în a doua parte a zilei, însă implică și ajustări pentru populație, în special în ceea ce privește somnul și ritmul biologic.

Schimbarea se produce anual și este asociată atât cu beneficii legate de utilizarea eficientă a luminii naturale, cât și cu posibile efecte temporare asupra organismului.

Trecerea la ora de vară va avea loc în noaptea de 28 spre 29 martie, când ceasurile vor fi date înainte cu o oră. Astfel, ora 03:00 va deveni ora 04:00.

Această ajustare face ca ziua de duminică, 29 martie 2026, să aibă doar 23 de ore. Practic, oamenii vor pierde o oră de somn în momentul schimbării, ceea ce poate influența programul zilnic în primele zile după tranziție.

Scopul principal al introducerii orei de vară este utilizarea mai eficientă a luminii naturale. După schimbare, răsăritul și apusul au loc cu aproximativ o oră mai târziu, ceea ce înseamnă mai multă lumină disponibilă în a doua parte a zilei. Această ajustare este corelată cu apropierea sezonului cald, când durata zilei crește natural.

Potrivit explicațiilor oferite de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, „prin adăugarea unei ore, pe timpul verii, economisim energia şi ne putem bucura de serile răcoroase de vară”. Această perspectivă reflectă unul dintre argumentele principale pentru menținerea sistemului de schimbare sezonieră a orei.

Conceptul de oră de vară datează din anul 1784 și îi aparține lui Benjamin Franklin. În eseul său „An Economical Project”, acesta a propus idei pentru reducerea consumului de ulei folosit la iluminat. Una dintre sugestii era adaptarea programului zilnic pentru a valorifica mai bine lumina solară.

Implementarea efectivă a orei de vară a avut loc mult mai târziu, în anul 1916, când Germania a fost prima țară care a introdus acest sistem, urmată în același an de Marea Britanie. Ulterior, mai multe state europene și din alte regiuni au adoptat această practică.

În România, ora de vară a fost introdusă pentru prima dată în 1932 și a fost aplicată anual până în 1939. În perioada 1941–1979, sistemul nu a mai fost utilizat. Ulterior, România a reluat această practică după semnarea Convenției fusurilor orare în 1979.

Cadrul legal actual este stabilit prin Ordonanța nr. 20/1997, care prevede că „în cadrul orarului de vară se stabileşte ora oficială de vară, decalată cu o oră în avans faţă de ora Europei Orientale”, aplicabilă din ultima duminică a lunii martie până în ultima duminică a lunii octombrie.

Compania CFR Călători a anunțat că trecerea la ora de vară nu va modifica mersul trenurilor aflat deja în vigoare. Într-un comunicat oficial, operatorul precizează că „mersul trenurilor nu se va schimba, cel intrat în vigoare rămâne valabil”.

Trenurile vor circula după ora de iarnă până la ora 03:00, moment în care ora devine 04:00. După această oră, circulația se va desfășura conform programului obișnuit, dar raportat la noua oră oficială. Trenurile aflate deja în circulație după ora 03:00 își vor continua traseul până la destinație.

În situațiile în care plecările trenurilor se suprapun în intervalul 04:00–05:00, acestea vor pleca „în ordinea rangului”. Pentru trenurile internaționale, circulația între stațiile de frontieră se va desfășura conform graficelor existente.

Călătorii pot obține informații actualizate despre circulația trenurilor prin intermediul site-urilor oficiale CFR și CFR Călători, precum și din stațiile principale din țară. De asemenea, sunt disponibile date în timp real pentru gări importante precum București Nord, Aeroport Henri Coandă, Brașov, Cluj-Napoca sau Iași.

Schimbarea la ora de vară rămâne o practică anuală cu impact asupra întregii societăți, influențând atât rutina zilnică a populației, cât și funcționarea sistemelor de transport și a altor servicii publice.