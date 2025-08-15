International Cea mai bogată generație care a trăit vreodată. Contextul a jucat un rol important







Generația „baby boomers”, născută între 1946 și 1964, este considerată „cea mai bogată generație care a trăit vreodată”, potrivit unui raport al companiei financiare Allianz.

Analiza Allianz arată că averea acumulată de generația „baby boomers” s-a datorat mai puțin prudenței financiare și mai mult contextului favorabil.

„O situație istorică unică — creștere economică puternică, piețe imobiliare accesibile și piețe bursiere în expansiune — le-a permis să-și construiască o avere considerabilă”, au precizat cercetătorii companiei.

Pe scurt, generația „baby boomers” a profitat cel mai mult de creșterea economică din ultimele decenii și a fost cel mai puțin afectată de crizele financiare. Potrivit Money.com, acest lucru este valabil mai ales pentru cei care trăiesc în Statele Unite.

La sfârșitul lunii iunie, americanii din generația „baby boomers” dețineau o avere de 80 de trilioane de dolari, potrivit datelor Rezervei Federale. Suma reprezintă peste jumătate din averea totală a gospodăriilor din SUA, deși această generație cuprinde doar aproximativ 20% din populație.

Prin comparație, Generația X, născută între 1965 și 1980, deținea circa 40 de trilioane de dolari, iar millennials, născuți între 1981 și 1996, aveau aproximativ 15 trilioane de dolari.

Averea generației „baby boomers” provine în mare parte dintr-o combinație de acțiuni și active imobiliare. Numai portofoliul lor de acțiuni, evaluat la 23 de trilioane de dolari, depășește cu mult averea totală a tuturor milenialilor.

Allianz a analizat evoluția averii diferitelor generații și a constatat că aceasta a crescut în ritmuri foarte diferite, chiar și atunci când oamenii au luat aceleași decizii financiare prudente.

Studiul a presupus menținerea acelorași factori principali: un raport capital propriu de 45%, o rată anuală de economisire de 10% și o perioadă de economisire de 40 de ani, începând de la vârsta de 20 de ani.

În aceste condiții, generația „baby boomers” a obținut un randament anual mediu de 9,1% și a acumulat economii pe parcursul vieții de peste 850% din venitul disponibil. Generația X, respectând aceleași criterii, a înregistrat un randament anual de 6,7% și economii totale de 606% din venit. Millennials au avut rezultate mai slabe, cu un randament anual de 6,5% și economii pe viață de 430% din venit.