O șosea din statul american New Jersey a fost desemnată pentru al treilea an consecutiv drept cea mai bântuită din lume, potrivit unui clasament realizat de compania de închirieri auto Sixt.

Clinton Road, situată în apropierea orașului New York, este cunoscută pentru numeroasele legende locale despre fantome, apariții misterioase și întâmplări inexplicabile.

Drumul se întinde pe aproximativ 16 kilometri, printr-o zonă împădurită din West Milford, comitatul Passaic. Potrivit reprezentanților Sixt, vegetația deasă și întunericul care acoperă porțiuni importante ale traseului după lăsarea serii contribuie la reputația sa înfricoșătoare.

Relatările despre presupuse fenomene paranormale circulă de zeci de ani, iar unele povești au devenit parte a folclorului local.

Una dintre cele mai cunoscute legende este cea a „Băiatului-fantomă”, despre care se spune că ar apărea sub un pod și ar returna monedele aruncate în apa de dedesubt. În apropierea locului cunoscut drept Dead Man’s Curve, vizitatorii continuă să testeze povestea, iar monedele pot fi observate în pârâu.

Clinton Road este asociată și cu apariția unor lumini misterioase, descrise drept globuri luminoase care plutesc în întuneric. Alți șoferi susțin că au văzut în oglinzile retrovizoare mașini-fantomă, inclusiv un Chevrolet Camaro negru și o camionetă veche, care ar dispărea fără urmă.

Folclorul local leagă șoseaua chiar și de Jersey Devil, o creatură legendară despre care circulă numeroase povești, deși existența sa nu este demonstrată. Reputația drumului a inspirat inclusiv un film horror independent lansat în 2019, în care a apărut actorul Ice-T.

Clasamentul Sixt a fost realizat prin analizarea tendințelor de căutare pe Google și TikTok, precum și prin compararea rezultatelor cu liste publicate anterior. Potrivit companiei, Clinton Road a generat peste un milion de căutări în perioada iulie 2025 – iulie 2026.

Pe locul al doilea s-a clasat Kancamagus Highway, din New Hampshire, asociată cu legenda lui Ruth Colbath, o femeie despre care se spune că și-ar fi așteptat soțul dispărut timp de decenii.

Poziția a treia a revenit porțiunii din Route 66 care traversează California, cunoscută pentru orașele abandonate și poveștile despre autostopiști dispăruți.

Deși poveștile rămân nedovedite, Clinton Road continuă să atragă atenția celor fascinați de mistere și legende urbane.