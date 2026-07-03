Plecarea intempensivă a premierului Alexandru Munteanu de la conducerea executivului de la Chișinău reprezintă deznodământul previzibil al tensiunilor acumulate în ultimele săptămâni. Analiștii politici din Republica Moldova sunt de părere că această decizie radicală este o consecință directă a scandalului legat de remunerările excesive din cadrul unor companii de stat, o criză de proporții care a lovit dur în credibilitatea echipei guvernamentale, notează Radio Chișinău.

Experții atrag atenția că o perioadă prelungită de incertitudine politică ar putea pune în pericol calendarul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Totuși, aceștia nuanțează situația, explicând că mecanismele instituționale de peste Prut sunt suficient de solide pentru a gestiona tranziția fără a se ajunge la un blocaj total al puterii.

Reacția societății civile și a electoratului față de veniturile exagerate din sectorul public a creat o presiune uriașă pe umerii cabinetului de miniștri. Comentatorul politic Nicolae Negru consideră că decizia prim-ministrului a surprins scena publică, însă ea vine pe fondul unei gestionări defectuoase a crizei de la MoldATSA.

În viziunea sa, acțiunile corective promovate de guvern nu au reușit să convingă populația, iar lipsa unei strategii de comunicare eficiente și rapide a accelerat deznodământul politic. Analistul subliniază importanța unei asumări clare a motivelor din spatele acestui gest pentru a pune capăt speculațiilor din spațiul public.

„E o demisie surprinzătoare. Probabil guvernarea a considerat că măsurile întreprinse până acum în scandalul legat de MoldATSA nu au fost suficient de convingătoare pentru cetăţeni. Imaginea guvernării a fost puternic afectată şi, cred eu, aşa s-a ajuns la această decizie. Totuşi, domnul Munteanu trebuie să explice cetăţenilor motivele demisiei, pentru că în prezent lasă loc de confuzii”, a afirmat analistul citat.

O analiză mai profundă a mandatului fostului șef al executivului scoate la iveală lipsa de supraveghere asupra structurilor din subordine. Deficiențele de management și absența unei reacții ferme din partea organelor de control guvernamentale au cântărit decisiv în deznodământul actual. Deși orientarea premierului către dezvoltarea economică a adus unele rezultate, lacunele administrative au lăsat loc unor vulnerabilități majore.

În contextul actual, cel mai mare risc rămâne cel legat de parcursul extern al țării, deoarece partenerii occidentali urmăresc cu atenție stabilitatea de la Chișinău.

„Domnul Munteanu poartă o parte din vină. Era domeniul executivului, iar corpul de control al guvernului din Consiliul de administraţie al MoldATSA nu şi-a făcut datoria. I se poate reproşa că nu a monitorizat cum se cuvine situaţia. Este adevărat că nu are o experienţă administrativă şi s-a concentrat pe economie şi creşterea economică. Asta poate explica unele lacune, dar nu le justifică. Cred că şi acest lucru l-a determinat să plece din funcţie.

Consecinţele depind de cât va dura această perioadă de instabilitate. Nu este un moment potrivit, deoarece avem negocieri cu Uniunea Europeană şi reforme importante în desfăşurare. Dacă instabilitatea va continua, Republica Moldova va avea de suferit. Dacă însă un nou prim-ministru va fi desemnat rapid şi până în toamnă vom avea un nou guvern, impactul negativ va fi redus”, mai spune Nicolae Negru.

Dincolo de caracterul spectaculos al demisiei, cadrul democratic oferă soluții rapide pentru depășirea impasului. Expertul Daniel Vodă abordează situația dintr-o perspectivă de stabilitate, afirmând că demisia nu echivalează cu o criză de sistem. Parlamentul de la Chișinău dispune de o majoritate clară și funcțională, capabilă să ofere un nou sprijin politic pentru un nou cabinet de miniștri în termene utile. Astfel, remodelarea echipei guvernamentale trebuie privită ca un exercițiu democratic firesc, departe de scenariile alarmiste.

„Republica Moldova are o majoritate parlamentară capabilă să formeze un guvern, instituţii funcţionale şi proceduri constituţionale care să arate ce urmează. O demisie a prim-ministrului este, evident, un moment politic important şi vom afla motivele care au condus la aceasta. Dar nu este un vid de putere şi nu este un motiv de panică.

Într-o democraţie, guvernele se schimbă. Echipele executive se remodelează. O putere politică desemnează o nouă echipă, îşi asumă responsabilitatea în faţa parlamentului şi merge mai departe. De aceea, în aceste zile, aş lăsa bârfele şi speculaţiile deoparte. Să ascultăm cu atenţie mesajele oficiale, să urmărim evoluţiile instituţionale şi să venim cu propuneri constructive. Inclusiv din partea opoziţiei parlamentare şi extraparlamentare. Să cerem transparenţă de la guvernare - este esenţa statului de drept”, spune Daniel Vodă.

Conform normelor fundamentale din Republica Moldova, legislația nu impune o barieră temporală strictă pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru de către șeful statului.

Președintele Republicii Moldova urmează să inițieze consultări oficiale cu fracțiunile politice reprezentate în legislativ pentru a identifica o figură capabilă să întrunească voturile necesare învestiturii. Pe parcursul întregii perioade de tranziție, până când membrii noului executiv vor depune jurământul, vechiul cabinet își va continua activitatea în regim de interimat, asigurând continuitatea serviciilor publice și administrarea curentă a țării.