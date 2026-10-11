Ce să nu pui niciodată în mașina de spălat vase

Mașina de spălat vase e calul de povară al bucătăriei: bagi vase murdare, le scoți curate. Dar exact combinația care o face atât de eficientă - apă fierbinte, detergent agresiv și uscare la temperatură mare - este cea care distruge, încet și sigur, o serie de ustensile, spun specialiștii.

1. Cuțitele. Mașina le tocește lamele (detergentul și jetul abrazează tăișul) și, la cuțitele cu mâner cav sau lipit, temperatura poate topi adezivul, iar mânerul se desprinde. Chiar dacă producătorul spune „se poate", spălarea manuală rămâne varianta sigură — și te ferește de tăieturi la încărcare.

2. Fonta. Niciodată. Detergentul îi ia stratul antiaderent și o lasă expusă la rugină. Se curăță cu apă și burete neabraziv, apoi se re-ungge.

3. Uneltele din lemn. Apa foarte fierbinte deformează sau crapă tocătoarele și ustensilele de lemn, inclusiv mânerele de lemn ale tacâmurilor.

4. Teflonul și antiaderentul. Dacă nu scrie explicit „dishwasher safe", rămâne afară: procesul degradează stratul, care începe apoi să se cojească în mâncare.

5. Aluminiul, arama, bronzul, cositorul. Orice metal care nu e inox se pătează sau se matuiește. Chiar și tăvile de aluminiu de unică folosință lasă urme pe vasele vecine.

6. Capacele de oală sub presiune. Capacele de tipul Instant Pot nu se pun la mașină, pentru că particulele și detergentul se adună în supapele de siguranță. Se spală manual, iar oala nu se depozitează cu capacul montat.

7. Canile termoizolante. Temperatura ridicată poate rupe vidul dintre pereți — și cana nu mai ține cald.

8. Porțelanul cu decorațiuni metalice. Firimiturile de aur, argint sau platină se curăță definitiv de detergent. La fel, ceramica pictată manual și vasul de sticlă de cristal, care se poate începe.

9. Tacâmurile aurii și sticla „de lapte". Se decolorează sau se îngălbinesc ireversibil.

10. Plasticul nemarcat. Dacă nu scrie că e sigur, stă doar pe raftul de sus — altfel elementul de încălzire îl deformează.

dacă e tăios, din lemn, din metal care nu-i inox, cu lipici, cu decorațiuni metalice sau cu aer înăuntru — se spală cu mâna.

Mașina rămâne pentru sticlă, inox, porțelan simplu și plasticul marcat ca sigur. Cinci minute de spălat manual economisesc o ustensilă cumpărată de două ori. Și nu strici nici mașina de spălat.