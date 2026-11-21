Astronomii au identificat un sistem format din două stele masive care ar putea explica originea norilor de gaz observați în apropierea găurii negre supermasive Sagittarius A*, din centrul Căii Lactee, potrivit publicației științifice Astronomy & Astrophysics. Vânturile stelare generate de cele două stele ar putea produce aglomerări dense de materie, care ajung treptat pe traiectorii către gaura neagră.

Descoperirea, realizată de o echipă de cercetători asociată Institutului Max Planck pentru Fizică Extraterestră, oferă o posibilă explicație pentru formarea unui flux de gaz observat în apropierea centrului galactic. Studiul, publicat în 2026 în revista Astronomy & Astrophysics, ar putea clarifica și mecanismul prin care Sagittarius A* primește materie din regiunea înconjurătoare.

În centrul Căii Lactee se află Sagittarius A* (Sgr A*), o gaură neagră supermasivă înconjurată de stele, gaz și praf. Regiunea este dificil de studiat, însă observațiile în infraroșu le permit astronomilor să urmărească mișcarea materiei în apropierea obiectului cosmic.

Începând din 2012, cercetătorii au identificat mai mulți nori de gaz care se deplasează pe orbite foarte alungite în jurul găurii negre. Primul dintre obiectele studiate a fost G2, un nor compact de gaz ionizat, cu o masă de câteva ori mai mare decât cea a Pământului.

Analiza unor observații mai vechi a dus la identificarea norului G1, aflat pe o traiectorie asemănătoare. Ulterior, astronomii au observat și o structură de gaz din urma lui G2, denumită G2t.

Datele sugerează că aceste obiecte nu sunt neapărat nori independenți, ci regiuni mai dense dintr-un flux continuu de materie, denumit G1-2-3. Diferențele de densitate pot face ca anumite porțiuni ale fluxului să fie mai luminoase și să pară obiecte distincte.

Pentru a determina originea fluxului, echipa de cercetare a utilizat instrumentele SINFONI și ERIS, spectrografe în infraroșu dotate cu sisteme de optică adaptivă, care permit observații mai precise în regiunea aglomerată a centrului galactic.

Cercetătorii au analizat emisia hidrogenului, inclusiv linia Brackett-γ, și au măsurat pozițiile și vitezele norilor pentru a le reconstitui orbitele.

Rezultatele au arătat că G1, G2 și G2t se deplasează pe traiectorii cu forme și orientări foarte apropiate. Potrivit studiului, probabilitatea ca trei obiecte fără legătură să aibă asemenea caracteristici orbitale este foarte redusă, ceea ce susține ipoteza unei origini comune.

Astronomii au identificat drept sursă posibilă sistemul IRS 16SW, format din două stele masive aflate la distanță foarte mică una de alta. Acest sistem binar de contact face parte dintr-un disc de stele tinere care se deplasează în sens orar în jurul Sagittarius A*.

Vânturile stelare generate de cele două stele se pot ciocni cu materialul din mediul înconjurător, producând unde de șoc. În aceste regiuni, gazul este comprimat și se poate acumula în concentrații dense de materie, care ulterior se desprind și se deplasează spre interiorul regiunii galactice.

Simulările hidrodinamice realizate de cercetători susțin acest mecanism. Ele arată că interacțiunea dintre vânturile stelare și mediul din jurul sistemului IRS 16SW poate genera aglomerări de gaz compatibile cu structurile observate în fluxul G1-2-3.

Norii de gaz din apropierea Sagittarius A* ar putea reprezenta o sursă importantă de materie pentru gaura neagră supermasivă. Calculele cercetătorilor indică faptul că un aport de aproximativ o masă echivalentă cu cea a Pământului la fiecare zece ani ar putea fi suficient pentru a susține nivelul actual de activitate al acesteia.

Descoperirea oferă o posibilă explicație pentru legătura dintre stelele masive din centrul galaxiei și alimentarea găurilor negre. Deocamdată, originea fluxului G1-2-3 este susținută de observații și simulări, iar mecanismul propus reprezintă o explicație științifică plauzibilă, nu o demonstrație definitivă a întregului proces.