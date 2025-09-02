Social Ce s-a descoperit despre tânărul care a lovit un livrator asiatic. Noi audieri la Parchet







Tânărul de 20 de ani care săptămâna trecută a atacat un livrator asiatic pe o stradă din Capitală, numindu-l „invadator” și cerându-i să „plece în țara lui”, va fi scos marți din arest preventiv și dus la audieri la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Incidentul, surprins pe camerele de supraveghere și parțial transmis live pe rețelele sociale, a stârnit un val de reacții puternice, atât din partea autorităților, cât și a opiniei publice.

Potrivit anchetatorilor, incidentul a avut loc miercurea trecută, în jurul prânzului, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei. Tânărul, identificat ulterior de polițiști ca fiind Andrei Tudoran, ar fi atacat un livrator asiatic, angajat al unei platforme de food-delivery, pe motiv că acesta „îi invadează țara”.

Agresorul a lovit victima de mai multe ori, iar totul a fost filmat chiar de el, imaginile fiind încărcate pe conturile sale de social media. La fața locului, un polițist aflat întâmplător în zonă a intervenit și l-a imobilizat pe Tudoran, punând capăt atacului înainte ca victima să sufere răni mai grave.

Marți după-amiază, Tudoran va fi dus sub escortă la Parchetul Sectorului 2, unde va fi audiat pentru infracțiunea de loviri sau alte violențe, conform art. 193 din Codul Penal.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că procurorii iau în calcul extinderea acuzațiilor dacă se confirmă suspiciunile privind posibila incitare la ură și discriminare, având în vedere discursurile și imaginile publicate de agresor în mediul online.

„Dosarul este în plină anchetă, iar deciziile privind eventuale noi învinuiri vor fi luate după analiza probelor”, au transmis oficiali din cadrul Parchetului.

Investigațiile au scos la iveală un comportament radicalizat. Pe mai multe conturi de pe rețelele sociale, Tudoran a postat imagini în care poartă măști, ține în mână arme albe și afișează simboluri naziste.

De asemenea, acesta a distribuit mesaje cu tentă anti-imigranți și anti-minorități, care fac parte acum din dosarul anchetatorilor.

Anchetatorii verifică dacă tânărul este membru al unor grupări extremiste și dacă a participat la evenimente sau comunități online care promovează violența pe criterii etnice.