Șoferii care consumă must de struguri înainte de a urca la volan riscă sancțiuni dacă băutura conține alcool rezultat din fermentare. Codul rutier 2026 interzice conducerea sub influența alcoolului, iar o abatere care nu constituie infracțiune poate atrage amendă și suspendarea permisului pentru 90 de zile. Riscul este mai mare în cazul mustului păstrat mai multe zile, deoarece concentrația alcoolică poate crește.

Mustul de struguri este consumat frecvent toamna, însă șoferii trebuie să fie atenți la cantitatea băută și la perioada care a trecut de la obținerea acestuia. Deși este considerat o băutură dulce, asociată cu sucul natural de struguri, mustul poate conține alcool pe măsură ce fermentează.

În cazul unui control rutier, rezultatul etilotestului este cel care poate determina aplicarea măsurilor prevăzute de lege. Consumul unei băuturi considerate slab alcoolizate nu îi scutește pe conducătorii auto de răspundere.

Codul rutier nu interzice în mod expres consumul de must, bere fără alcool sau alte băuturi înainte de conducerea unui autoturism. Legea sancționează conducerea sub influența alcoolului. Prin urmare, problema nu este denumirea băuturii consumate, ci prezența alcoolului în organism.

Mustul proaspăt poate avea un conținut foarte redus de alcool. Totuși, odată cu trecerea timpului, fermentarea transformă zaharurile naturale din struguri în alcool, iar concentrația acestuia crește. Astfel, consumul unei cantități mari de must, în special dacă băutura a fost obținută cu mai multe zile înainte, poate duce la un rezultat pozitiv în cazul testării efectuate de Poliția Rutieră.

Același lucru trebuie avut în vedere și pentru alte băuturi comercializate drept nealcoolice, dar care pot conține cantități mici de alcool.

Nu există însă o cantitate de must care să garanteze că un șofer va avea un rezultat negativ la etilotest.

Legislația rutieră din România nu stabilește o limită generală de alcool sub care conducerea să fie permisă.

Potrivit articolului 102 alineatul (3) din OUG 195/2002, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, atunci când fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă din clasa a IV-a și suspendarea dreptului de a conduce pentru 90 de zile.

Există însă o procedură specială pentru situațiile în care aparatul indică o concentrație foarte mică de alcool. Dacă rezultatul este de cel mult 0,10 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto poate solicita o a doua testare.

Aceasta se efectuează după cel puțin 15 minute, dar nu mai târziu de 20 de minute de la prima verificare. Rezultatul celei de-a doua testări este cel luat în considerare. În cazul valorilor cuprinse între 0,11 și 0,40 mg/l inclusiv, șoferul poate solicita recoltarea de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

Dacă etilotestul indică o concentrație de peste 0,40 mg/l alcool pur în aerul expirat, conducătorul auto este supus procedurii de recoltare a probelor biologice. Pragul penal este stabilit în funcție de alcoolemia din sânge, nu exclusiv de valoarea afișată de etilotest.

Conform articolului 336 din Codul penal, conducerea unui vehicul cu o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge constituie infracțiune. Pentru această faptă, legea prevede închisoare de la unu la cinci ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

În cazul unui accident rutier, consecințele juridice pot fi mai grave, în funcție de împrejurările producerii acestuia și de eventualele victime.

Riscul unui rezultat pozitiv la etilotest depinde de concentrația alcoolului din băutură, cantitatea consumată și timpul trecut de la consum.

Un must aflat în proces de fermentare poate conține alcool chiar dacă își păstrează gustul dulce.

Din acest motiv, șoferii nu ar trebui să presupună că mustul este întotdeauna lipsit de alcool. Cea mai sigură variantă pentru evitarea sancțiunilor este să nu conducă după consumul unei băuturi despre care nu știu cu certitudine dacă are alcool.