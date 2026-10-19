Politica

Ce rămâne după un mandat de premier. Mesajul tăios lansat de Bolojan

Ce rămâne după un mandat de premier. Mesajul tăios lansat de BolojanSursa: Inquam Photos/Octav Ganea
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Din cuprinsul articolului

Premierul demis Ilie Bolojan a vorbit, luni seară, despre dificultatea de a lăsa o amprentă durabilă în memoria publică atunci când mandatele sunt scurte. La finalul perioadei petrecute în fruntea Guvernului, acesta a atras atenția asupra instabilității politice din România și a comparat situația țării cu cea a statelor în care unii prim-miniștri rămân în funcție timp de un deceniu.

România, 10 premieri în 10 ani. Ilie Bolojan spune că ar trebui să ne gândim la acest lucru

Bolojan consideră că persoanele care ocupă funcții de conducere au nevoie de suficient timp pentru a pune în practică proiectele asumate și pentru a produce schimbări care să fie resimțite de cetățeni.

În conferința de presă susținută luni seară, la finalul mandatului de prim-ministru, Ilie Bolojan a vorbit despre felul în care un om ajunge să fie reținut de public pentru activitatea sa.

„În ceea ce priveşte aspectele care ţin de cum va rămâne un om în percepţie sau alta… Eu sunt un om corect. Ştiţi, ca să rămâi într-o memorie publică, înseamnă să faci lucruri foarte mari, înseamnă să ai timp la dispoziţie şi cu siguranţă după, nu ştiu, trei mandate la o primărie, poţi să rămâi în memoria oamenilor”, a afirmat Ilie Bolojan.

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România a schimbat 10 premieri în ultimul deceniu

Premierul interimar a oferit exemplul unor state europene în care șefii guvernelor au mandate îndelungate. Acesta a amintit că, în aceeași perioadă, România a avut zece prim-miniștri în zece ani.

„M-am gândit că un premier, săptămâna asta, a fost felicitat la Bruxelles pentru că avea 10 ani de mandat. Şi m-am gândit că România în 10 ani a avut 10 premieri. Poate trebuie să ne gândim la asta, da? Şi la urme pe care le poţi lăsa în mandate de genul acesta”, a adăugat Bolojan.

Declarațiile au fost făcute în contextul încheierii mandatului său la conducerea Guvernului.

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