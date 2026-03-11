Ce poate face România pentru a evita scumpirile la combustibili. Soluțiile fostului ministru Virgil Popescu

România nu trebuie să intre în panică din cauza volatilității prețului petrolului, însă acțiunile rapide pentru a securiza aprovizionarea cu combustibili este necesară, afirmă Virgil Popescu, fostul ministru al Energiei. Într-un interviu pentru Euronews, el a explicat soluțiile pe care le vede pentru țara noastră.

Fostul ministru a evidențiat că evoluțiile recente ale prețului petrolului arată cât de instabilă este piața, mai ales în contextul tensiunilor geopolitice. Prețul barilului a oscilat într-un interval larg, ceea ce indică o volatilitate ridicată.

„Nu trebuie să ne panicăm, dar nici să stăm liniștiți fără să facem nimic. Trebuie să fim pregătiți și să întărim reziliența față de ceea ce se întâmplă”, a spus fostul ministru.

El a adăugat că România nu este dependentă în mod semnificativ de petrolul din Golful Persic, ceea ce reprezintă un avantaj major în cazul unei crize de aprovizionare.

Fostul ministru susține ca Guvernul ar trebui să inițieze discuții cu autoritățile din Kazahstan și Azerbaidjan, urmând ca în acest mod să poată asigura stabilitatea livrărilor și a prețurilor.

„Principala sursă de țiței pentru rafinăriile noastre vine din Kazahstan și Azerbaidjan, nu din Golful Persic. De aceea, soluția este clară: un dialog direct dintre guvernul României și cele din Kazahstan și Azerbaidjan”, a explicat el.

Fostul ministru, actualmente europarlamentar, a arătat că aceste negocieri ar trebui purtate la nivel guvernamental, nu doar între companii, pentru a garanta securitatea energetică.

Popescu a respins ideea plafonării prețului la combustibili, practică adoptată anterior în câteva state din regiune.

„Nu sunt adeptul plafonării prețului la benzină, pentru că riscăm să ajungem la o penurie”, adăugând că o astfel de măsură ar putea provoca lipsuri pe piață.

Fostul ministru a amintit și de măsurile adoptate în 2022, când prețul petrolului a crescut semnificativ după izbucnirea războiului din Ucraina. Atunci, guvernul și companiile petroliere au convenit o reducere de 50 de bani pe litru la pompă, suportată în mod egal de stat și de industrie.

„Jumătate a fost susținută de guvern, jumătate de companii”, a explicat Popescu, menționând că această soluție a ajutat la stabilizarea prețurilor pentru consumatori.

Declarațiile vin pe fondul creșterii tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au provocat fluctuații majore ale prețului petrolului pe piețele internaționale.