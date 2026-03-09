Criza petrolului lovește una dintre puterile nucleare ale lumii. Guvernul închide școlile, retrage mașinile de pe șosele și reduce săptămâna de muncă

Pakistan, una dintre puterile nucleare ale lumii, introduce reduceri ale alocațiilor pentru combustibil, închiderea școlilor și săptămâni de lucru de patru zile pentru a gestiona impactul creșterii prețului petrolului provocate de războiul din Iran, relatează Reuters.

Premierul Shehbaz Sharif a anunțat măsuri de austeritate menite să reducă consumul de combustibil și să atenueze efectele creșterii record a prețurilor petrolului. Șeful guvernului a declarat că „pentru a stabiliza economia, am luat decizii dificile”, recunoscând că Pakistanul, stat nuclear dependent de importuri, are control limitat asupra prețurilor globale afectate de război.

Măsurile includ reducerea alocațiilor de combustibil cu 50% și retragerea a 60% din vehiculele oficiale de pe șosele, excluzând autobuzele și ambulanțele. Activitatea departamentelor guvernamentale va fi redusă la patru zile pe săptămână, cu doar jumătate din personal prezent la birouri, cu excepția serviciilor esențiale.

Pentru a economisi combustibilul necesar navetei, toate școlile din Pakistan se vor închide timp de 14 zile, iar universitățile vor trece integral la mediul online.

Premierul a subliniat că aceste măsuri fac parte dintr-o „raționalizare pe timp de război” și sunt necesare pentru a conserva resursele în fața unei crize energetice fără precedent.

Săptămâna trecută, prețul benzinei a crescut cu 55 de rupii pe litru, cea mai mare majorare din istoria țării. Aceasta urmează unei creșteri globale de 36% a prețului petrolului, alimentată de conflictul din Iran și blocada Strâmtorii Ormuz, prin care trece o cincime din petrolul mondial.

Banca centrală a menținut rata dobânzii de politică monetară la 10,5%, dar a avertizat asupra unei „incertitudini sporite” în privința inflației. Pakistanul, dependent aproape complet de importurile de energie, resimte direct impactul fluctuațiilor prețurilor internaționale.

Pe lângă reducerea combustibilului, departamentele guvernamentale vor limita cheltuielile cu 20%, interzicând achiziția de vehicule, aparate de aer condiționat și mobilier. De asemenea, călătoriile externe ale miniștrilor vor fi restricționate temporar.

Sharif a subliniat că aceste măsuri vizează fiecare picătură de combustibil și reflectă gravitatea crizei: „Am luat decizii dificile pentru a proteja nevoile critice ale națiunii”, a spus premierul, indicând că educația temporar sacrificată este un efect inevitabil al raționalizării resurselor.